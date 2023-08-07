"В смысле, какая разница?": ингуш в Саратове возмутился автомобильным номером М561УН

Номер как номер, скажут многие. Но есть нюанс.
Ох, уж эти автомобильные номера! До сих пор находятся чудаки, готовые платить немалые деньги, чтобы заполучить табличку с красивым сочетанием цифр и букв. А герою этого видео тотально не повезло. Парень-ингуш пошёл получать номера на свою машину и был оскорблён увиденным. Казалось бы, что такого страшного в сочетании М561УН? Ничего, но слово "МУН" в ингушском языке - сокращение от нецензурного обозначения мужского полового органа. Как может джигит ездить на авто с таким номером?
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В итоге автовладелец так и не получил автономер. Обиделся. А мог бы радоваться, ведь из трёх букв можно составить много слов.
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- Уроки русского языка в США в 1960-ых
а так - если в его языке это оскорбление - почему бы не изменить?
хотя в подобной ситуации - действительно много некрасивых ситуаций может быть и хотелось бы иметь возможность их как-то исправлять.
А, так, ничего удивительного, типичный аул
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не нравится номер для авто - на ишака и вперед.