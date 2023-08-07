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"В смысле, какая разница?": ингуш в Саратове возмутился автомобильным номером М561УН

"В смысле, какая разница?": ингуш в Саратове возмутился автомобильным номером М561УН

Автор:
07 августа 2023 08:30
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   ГИБДД   автовладелец   автомобильный номер   ингушский язык   некрасивый номер   оскорбился   
4815
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Номер как номер, скажут многие. Но есть нюанс.

Ох, уж эти автомобильные номера! До сих пор находятся чудаки, готовые платить немалые деньги, чтобы заполучить табличку с красивым сочетанием цифр и букв. А герою этого видео тотально не повезло. Парень-ингуш пошёл получать номера на свою машину и был оскорблён увиденным. Казалось бы, что такого страшного в сочетании М561УН? Ничего, но слово "МУН" в ингушском языке - сокращение от нецензурного обозначения мужского полового органа. Как может джигит ездить на авто с таким номером?


В итоге автовладелец так и не получил автономер. Обиделся. А мог бы радоваться, ведь из трёх букв можно составить много слов.

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Метки: Видео   ГИБДД   автовладелец   автомобильный номер   ингушский язык   некрасивый номер   оскорбился   
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56  комментариев
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3k
Выхухоль (Нагайна) Час назад
И много ли народа в Саратове знают ингушский?
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1k
Татьяна Баженова 19 секунд назад
По-эстонски, кстати, тоже это слово обозначает тот самый орган. Думаю, что эстонец тоже отказался бы от такого номера.
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4k
Serj81 7 минут назад
Просто МунДон
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1k
Алексей Гулевич 13 минут назад
ему надо просто в ингушетии получать, чего он в саратове получает??
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16k
Дядюшка Ау 17 минут назад
В конце 80-х была такая певица Алиса Мун. В Ингушетию не ездила.
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1k
Mikhail 19 минут назад
когда номер телефона оформлял лет 20 назад - мне тоже впихивали номер с 666. долго пришлось объяснять что мне такое не подходит.
а так - если в его языке это оскорбление - почему бы не изменить?
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5k
Горожанин 21 минуту назад
Не скандалил бы и не психовал, а вел себя адекватно, спокойно отказался от номера и всё бы в итоге обошлось. А так, заработал себе на всю страну прозвище - мун. Очевидно, есть в этом закономерность.
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7k
Slowly 22 минуты назад
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54k
dima423 Полчаса назад
И тут мультик про Сейлор Мун обретает новый смысл))
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3k
Rhino Полчаса назад
Взялся за гуж - не говори, что ингуш.
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7k
Maximvs Полчаса назад
люди за такие шутки деньги доплачивают. А ему бесплатно дали. Радовался бы.
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3k
Алекс Полчаса назад
Ох этот искрометный Саратовский юмор. Надо было ему ишака еще предложить, с кличкой мун)))))))))
А, так, ничего удивительного, типичный аул
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1k
Просто чувак в интернете Полчаса назад
У него с такой психикой вобще бы права лучше забрать. А то этот полудурок еще чего похуже отмочит.
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40k
Example 6.2.6 Полчаса назад
Ну, пускай заплатит и ему выдадут тот номер который он хочет. Не вижу особых проблем, если ему там что-то не нравится. Я машину покупал, тоже думал специальный номер с особенными для меня цифрами заказать. Но как цену озвучили, я сразу подумал, что очень глупо платить за какие-то циферки, которые только для тебя что-то да значат :) Получил обычный номер. Кстати, авто гналось из Германии, и у меня на рамке красуется надпись автосалона Dick-automobile.de Что тоже в переводе не шибко красиво звучит :) Но меня это не парит от слова совсем.
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11k
El Niño 37 минут назад
На BMW M5 в 61 кузове шикарно смотрелся бы номер! Даже не обязательно М5. Просто «пятерка» в кузове Е61.
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8k
Puans-on 38 минут назад
Иоганн Вольфганг фон Гёте
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16k
Shtoppi 38 минут назад
<<Как может джигит ездить на авто с таким номером?>>
-----------
не нравится номер для авто - на ишака и вперед.
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−11
калясочник 45 минут назад
мы гуские, с нами бох
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3k
Василий Афиногенов 50 минут назад
по русски написано??вот и нормально,не на их языке
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11k
paranoid 53 минуты назад
Что-то мне подсказывает что у нас номер вида х561уй был бы на расхват и дополнялся бы уточнениями что 561 это в сантиметрах)))
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170
Alexander 53 минуты назад
Мун - это же Луна( Moon). был бы Солярис Мун
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