"В смысле, какая разница?": ингуш в Саратове возмутился автомобильным номером М561УН

Ох, уж эти автомобильные номера! До сих пор находятся чудаки, готовые платить немалые деньги, чтобы заполучить табличку с красивым сочетанием цифр и букв. А герою этого видео тотально не повезло. Парень-ингуш пошёл получать номера на свою машину и был оскорблён увиденным. Казалось бы, что такого страшного в сочетании М561УН? Ничего, но слово "МУН" в ингушском языке - сокращение от нецензурного обозначения мужского полового органа. Как может джигит ездить на авто с таким номером?