Hyundai Santa Fe 2024 заметили на дорогах общего пользования. Машина сильно изменилась в дизайне

Пятое поколение кроссовера с H-образными ДХО без тени смущения уверенно разъезжает по отличным корейским дорогам. Вживую довольно странный стиль кормы кроссовера со стёкшей в подвал лентой светотехники не так режет глаз, хотя некоторая похожесть на длинный Defender 130 всё же присутствует.



Очарованию на первый взгляд грубого, а по сути монументального британского дизайна от Rolls-Royce до Land Rover давно поддались многие автопроизводители. И почему, спрашивается, Hyundai должен являться исключением?



Визуально машина явно подросла в размерах и кубатуре салона. Технические характеристики станут известны во время публичного показа, пока же в Hyundai сообщили, что в Santa Fe 2024 модельного года более длинная колёсная база, чем у актуальной версии. Замеченные на ездовых прототипах логотипы HTRAC, plug-in и 2.5T также добавляют немного предварительной информации, т. е. система полного привода и гибридные версии перейдут в наследство, а под капотом разместится рядная четвёрка с турбонаддувом.



Публичный дебют нового Hyundai Santa Fe у себя на родине состоится 10 августа. Для США машину покажут в конце лета. Поставки клиентам начнутся, соответственно, уже в 2024 году.