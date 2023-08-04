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Hyundai Santa Fe 2024 заметили на дорогах общего пользования. Машина сильно изменилась в дизайне

Hyundai Santa Fe 2024 заметили на дорогах общего пользования. Машина сильно изменилась в дизайне

Автор:
04 августа 2023 15:06
Сообщество : Автомир
Метки: Hyundai   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   санта фе   шпион   
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Появившееся в Сети видео позволяет детально изучить радикально изменившуюся внешность нового корейского кроссовера Hyundai Santa Fe 2024 модельного года.

Источник:

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Метки: Hyundai   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   санта фе   шпион   
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4  комментария
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56k
zloykoyot 59 минут назад
Я понял что мне её корма напоминает
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0
Иван 56 минут назад
квадратишь-практишь-гут
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14k
GROMOZEKA Час назад
Передайте ему, что у него фары сползли сзади.
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15k
banzai7 Час назад
Вид с кормы тяжеловат, а остальное достойно.
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