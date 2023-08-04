Сбил подростка и отказался от медосвидетельствования

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Предварительно установлено, что в ночное время водитель автомобиля Ягуар двигался по Вешняковской улице в сторону улицы Старый Гай, совершил наезд на 17-летнего подростка, проезжавшего на зелёный сигнал светофора по пешеходному переходу на электросамокате. От удара потерпевшего отбросило на несколько метров вдоль дороги.
"Прибывшие на место происшествия полицейские задержали предполагаемого виновника аварии. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Пострадавший был незамедлительно доставлен в городскую больницу для оказания экстренной медицинской помощи", - сообщили в МВД.
Следственной частью СУ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве в отношении 27-летнего водителя иномарки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264 УК РФ.
Следственной частью СУ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве в отношении 27-летнего водителя иномарки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264 УК РФ.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина наркоман пешехода сбили электросамокат
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Наркоман на красный летит, самокатчик не спешился на пешеходном переходе.
Я бы только поправки в закон внёс, чтобы наркоманы не могли в случае ДТП "отказаться от прохождения медосвидетельствования".