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Сбил подростка и отказался от медосвидетельствования

Сбил подростка и отказался от медосвидетельствования

Автор:
04 августа 2023 10:16
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   наркоман   пешехода сбили   электросамокат   
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Предварительно установлено, что в ночное время водитель автомобиля Ягуар двигался по Вешняковской улице в сторону улицы Старый Гай, совершил наезд на 17-летнего подростка, проезжавшего на зелёный сигнал светофора по пешеходному переходу на электросамокате. От удара потерпевшего отбросило на несколько метров вдоль дороги.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   наркоман   пешехода сбили   электросамокат   
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5  комментариев
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1k
Никита Сергеевич 37 минут назад
Это не тот ягуар, в который гранату швырнули? Постом выше писали.
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Александр Час назад
Интересно, найдутся защитники водятла, которые будут валить вину на самокатчика?
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