Сбил подростка и отказался от медосвидетельствования

Предварительно установлено, что в ночное время водитель автомобиля Ягуар двигался по Вешняковской улице в сторону улицы Старый Гай, совершил наезд на 17-летнего подростка, проезжавшего на зелёный сигнал светофора по пешеходному переходу на электросамокате. От удара потерпевшего отбросило на несколько метров вдоль дороги.

0 "Прибывшие на место происшествия полицейские задержали предполагаемого виновника аварии. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Пострадавший был незамедлительно доставлен в городскую больницу для оказания экстренной медицинской помощи", - сообщили в МВД.



Следственной частью СУ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве в отношении 27-летнего водителя иномарки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264 УК РФ.