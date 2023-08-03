В Москве на перекрёстке столкнулись электросамокат с велосипедом

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1 августа в Москве на Новогиреевской улице 39-летняя женщина передвигаясь на электросамокате вместе со своей 6-летней дочерью столкнулась с велосипедистом. Женщина и ребенок были доставлены в больницу.
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Метки: sim Видео ДТП Москва аварии авто авто аварии автомир автомобили велосипед машина электросамокат
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Остальных можно еще и допинать до нужной кондиции чтобы дошло о правилах перехода через пешеходные переходы.
8.9. В случаях, когда траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не оговорена Правилами, дорогу должен уступить водитель, к которому транспортное средство приближается справа.
Х.З. кто прав, кто виноват, х.з. кто кому уступает, поэтому и вступает в действие 8.9 - очередность не оговорена правилами :)
Хотя что-то странное и с водителями автомобилей, сегодня гости столицы смуглой конструкции, чуть не сбили на пешеходном переходе, при том когда я был уже на середине дороги. Но тут другое, они думают, что раз здесь "гости" и в любой момент можно вернуться на историческую родину, тут им можно всё.
Очень похоже на аутотренинг, как тот мальчик который не укакался, так и ты решил уточнить что не переживаешь
СИМ и велосипеды в руках гостей страны зло как есть. Торопятся на заказ и едут как хотят.