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В Москве на перекрёстке столкнулись электросамокат с велосипедом

В Москве на перекрёстке столкнулись электросамокат с велосипедом

Автор:
03 августа 2023 12:20
Сообщество : Аварии
Метки: sim   Видео   ДТП   Москва   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   велосипед   машина   электросамокат   
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1 августа в Москве на Новогиреевской улице 39-летняя женщина передвигаясь на электросамокате вместе со своей 6-летней дочерью столкнулась с велосипедистом. Женщина и ребенок были доставлены в больницу.

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Метки: sim   Видео   ДТП   Москва   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   велосипед   машина   электросамокат   
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39  комментариев
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2k
Rodaslav 2 дня назад
Оба нарушают. И те (самокатчики), и те (доставщики) ЗАДОЛБАЛИ!
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2
Nick Petrenko 24 часа назад
какая прелесть
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22k
BiZ 2 дня назад
биба и боба
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8k
soar 2 дня назад
Когда детей ставят так на самокат, этот не только выбитые о руль зубы и потенциальный визит в челюстно-лицевую хирургию, но и дополнительная масса родителя, прилетевшая сзади.
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16k
Мистер Фикс 2 дня назад
Было бы смешно, если бы не пострадавший ребенок
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29k
Aqueronte 2 дня назад
Пока самокатчик приравнен к пешеходу то вина мамы на лицо, она нарушила и выскочила из-за забора и была неожиданностью для велосипеда, непонятно что там со светофором для него, но мама кж точно не имела права так выезжать на проезжую часть
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1k
Злодей 2 дня назад
Самокатчики гонят потому, что у них минута 7-10 рублей стоит. Поэтому они и на красный, и сразают и всё такое.
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8k
Zhora 2 дня назад
Езда была равна - столкнулись два гомна!
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7k
a6m5 2 дня назад
Два зла взаимно уничтожили друг друга. Сколько раз им говорили, что нельзя пересекать дорогу не спешившись, а доставщики вообще мозгов не имеют.
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198
ДедМаздай 2 дня назад
Так вот как выглядит битва токов))
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3k
Anners 2 дня назад
Наверное, для ребёнка это очень болезненно - осознать, что мама не только безмозглая дура, но и не любит свою дочку.
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1k
олег 2 дня назад
теперь оба участники дорожного движения.удачи им в суде.
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11k
paranoid 2 дня назад
Ребенка жалко, он никак на это повлиять не мог.
Остальных можно еще и допинать до нужной кондиции чтобы дошло о правилах перехода через пешеходные переходы.
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5k
Terminator 2 дня назад
Интересный маневр. С тратуара хз куда
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924
Kanifolkin 2 дня назад
Вот и встретились два - одиночества...
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12k
Евгений 2 дня назад
Выяснили кто виноват? Интересно мнение местных экспертов по ПДД.
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11k
Б.Касторский 2 дня назад
Транспорт, на который не нужно разрешения, всегда провоцирует безответственное отношение.
Хотя что-то странное и с водителями автомобилей, сегодня гости столицы смуглой конструкции, чуть не сбили на пешеходном переходе, при том когда я был уже на середине дороги. Но тут другое, они думают, что раз здесь "гости" и в любой момент можно вернуться на историческую родину, тут им можно всё.
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