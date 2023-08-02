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Предыстории и описания, к сожалению, нет. Видео с аварией из подмосковного Ногинска. Много вопросов возникает, глядя на это видео.
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Непонятно, почему у водилы подушка сработала, а у пассажирки нет.
У меня на стареньком опеле такого нет просто.