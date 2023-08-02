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Ничто не предвещало беды

Ничто не предвещало беды

Автор:
02 августа 2023 11:15
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
1332
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Предыстории и описания, к сожалению, нет. Видео с аварией из подмосковного Ногинска. Много вопросов возникает, глядя на это видео.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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29  комментариев
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456
REMM 45 минут назад
она мужику член откусила ????
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18k
Михаил Гривин 3 минуты назад
Прокрутите на замедленной. При переходе с 0:06 до 0:08 самое интересное: баба сначала спиной к окну, а потом и вовсе жопой. Как она так летела? Что они там до этого делали?
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1k
Владимир Теленков 16 минут назад
Автомобиль конечно не прав, но как можно так беспечно идти и не смотреть по сторонам? Этих пешеходов только могила исправит
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1k
Андерсен 18 минут назад
Теперь баба будет пристегиваться, даже если ей будут говорить "да ерунда все это"
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8k
Puans-on 21 минуту назад
На нафига пристёгиваться, тут ехать совсем ничего.
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743
pnml11 57 минут назад
а что баба вся в крови ?
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1k
Tony 58 минут назад
"пристегиваться? да тут проехать пару метров..." ______ нос в лепешку....
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28k
Lehoia Час назад
Животные-даже не посмотрели в сторону сбитого паренька. Состояние корыта намного важнее.
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10k
Борис Карабанов Час назад
Шикарно! Не к пострадавшему пешеходу (который, кстати, действительно, совсем не крутил головой) бросились, а в противоположную сторону пошли погулять.
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1k
Провокатор Час назад
Судя по линии "стоп" там регулируемый пешеходный переход. Водила хотел проскочить на жёлтый, но по какой-то причине дернул руля, возможно с противоположной стороны выбежал не дождавшийся красного пешеход.
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19k
Александр Час назад
Опять эти пешеходы не вращали головой, ходят по тротуару как у себя дома, совсем не думают про свою жизнь

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8k
Дмитрий Час назад
Мда уж. Хотелось бы услышать хоть какую то историю. А то чего то все расстроенные там ходЮт после поджопника.
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21k
иванов дмитрий Час назад
праворульная ?
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