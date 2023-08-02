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Мужчина воспользовался добротой таксиста и угнал его машину

Мужчина воспользовался добротой таксиста и угнал его машину

Автор:
02 августа 2023 08:26
Метки: Видео   Москва   Москвич   Таксист   криминал   такси   угон   
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В Москве мужчина мужчина попросил таксиста помочь вынести коробку из квартиры, а сам угнал его машину.
Мужчина вызвал такси и попросил водителя помочь ему вынести тяжелую коробку из квартиры на Чоботовской улице. Шофер согласился и поднялся с мужчиной на этаж. Затем клиент попросил таксиста подержать лифт, а сам якобы ушел в квартиру.

Водитель, ожидая своего пассажира, решил выглянуть в окно и увидел, как клиент уже садится за руль его машины. Он выбежал на улицу, но не смог остановить угонщика. Другой таксист попытался помочь коллеге и пустился в погоню вместе с хозяином машины, однако догнать злоумышленника не получилось.

В итоге задержать угонщика удалось сотрудникам полиции. Мужчине предъявлено обвинение по статье «Грабеж».

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Метки: Видео   Москва   Москвич   Таксист   криминал   такси   угон   
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1  комментарий
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кот базилий 5 минут назад
Он что ключи там оставил?
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