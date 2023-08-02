Мужчина воспользовался добротой таксиста и угнал его машину

Мужчина вызвал такси и попросил водителя помочь ему вынести тяжелую коробку из квартиры на Чоботовской улице. Шофер согласился и поднялся с мужчиной на этаж. Затем клиент попросил таксиста подержать лифт, а сам якобы ушел в квартиру.



Водитель, ожидая своего пассажира, решил выглянуть в окно и увидел, как клиент уже садится за руль его машины. Он выбежал на улицу, но не смог остановить угонщика. Другой таксист попытался помочь коллеге и пустился в погоню вместе с хозяином машины, однако догнать злоумышленника не получилось.



В итоге задержать угонщика удалось сотрудникам полиции. Мужчине предъявлено обвинение по статье «Грабеж».