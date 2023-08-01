Необычный метод утилизации: автомобили сбрасывают со скалы своим ходом

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Такое развлечение практикуют ежегодно в июле на Аляске. В полёт отправляют легковушки, внедорожники и даже автодома.
Один из основателей мероприятия рассказал, что такая традиция зародилась ещё в начале нулевых
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