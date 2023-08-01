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Необычный метод утилизации: автомобили сбрасывают со скалы своим ходом

Необычный метод утилизации: автомобили сбрасывают со скалы своим ходом

Автор:
01 августа 2023 08:18
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   авто   в мире   машина   сборили   со скалы   утилизация   
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Такое развлечение практикуют ежегодно в июле на Аляске. В полёт отправляют легковушки, внедорожники и даже автодома.

Один из основателей мероприятия рассказал, что такая традиция зародилась ещё в начале нулевых

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Метки: Видео   авто   в мире   машина   сборили   со скалы   утилизация   
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3  комментария
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4k
Pechenegiatakuyt 20 минут назад
У нас в Севастополе на Фиоленте такая "традиция" тоже была, но в 90-е. Только в машине ещё хозяин сидел
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2k
qwer Полминуты назад
Экологично, на вам сказать...
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AccheDin

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