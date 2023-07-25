В центре Москвы Maserati сбил женщину, снес столб и врезался в стену дома

Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
В центре Москвы на улице Каланчевской иномарка Maserati на скорости снесла столб, сбила пешехода и врезалась в стену дома, сообщает столичная прокуратура.
— В результате дорожной аварии пострадала женщина-пешеход. Прокуратура Центрального административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП, — говорится в сообщении.
По данным ТАСС, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением, наехал на клумбу и сбил женщину, которая шла по тротуару. Ее госпитализировали.
По словам мужчины, это его первая авария за 15 лет водительского стажа
Источник:
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вот именно что "по словам мужчины", а сколько их было на самом деле никто наверное и не узнает. где-то скрыться смог, где-то откупиться.
Во всех остальных авариях он просто откупался налом.
А тут не вышло...