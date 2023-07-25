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В центре Москвы Maserati сбил женщину, снес столб и врезался в стену дома

В центре Москвы Maserati сбил женщину, снес столб и врезался в стену дома

Автор:
25 июля 2023 09:03
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   алкоголь   мазерати   пьяный за рулем   сбил человека   
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Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В центре Москвы на улице Каланчевской иномарка Maserati на скорости снесла столб, сбила пешехода и врезалась в стену дома, сообщает столичная прокуратура.


— В результате дорожной аварии пострадала женщина-пешеход. Прокуратура Центрального административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП, — говорится в сообщении.

По данным ТАСС, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением, наехал на клумбу и сбил женщину, которая шла по тротуару. Ее госпитализировали.


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Метки: авария   авто   алкоголь   мазерати   пьяный за рулем   сбил человека   
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3  комментария
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15k
Shtoppi 18 минут назад
<<По словам мужчины, это его первая авария за 15 лет водительского стажа>>
-----------
вот именно что "по словам мужчины", а сколько их было на самом деле никто наверное и не узнает. где-то скрыться смог, где-то откупиться.
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9k
Trenzel2003 37 минут назад
О как, впервые за 15 лет алкоголизма за рулем. Жаль, что раньше тебе столб не подвернулся.
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