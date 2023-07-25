FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11441 пост • 834 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
"Папа может": в США ребенка закрыли в раскалённом автомобиле

"Папа может": в США ребенка закрыли в раскалённом автомобиле

Автор:
25 июля 2023 08:46
Сообщество : Автомир
Метки: BMW   Видео   Отец года   США   жара   закрыли ребенка   папа   
1384
1
1


Мужчина из города Арлингтоне, штат Техас, оставил в машине на парковке малыша. Он был заблокирован на жаре, потому что отец забыл внутри ключи от "BMW".


Счет шел на минуты — младенцу требуется всего 15 минут, чтобы получить опасные для жизни повреждения органов. Чтобы спасти жизнь ребенку, мужчине пришлось попрощаться с лобовым стеклом своей иномарки: его выбили монтировкой.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: BMW   Видео   Отец года   США   жара   закрыли ребенка   папа   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Том Сойер Час назад
А боковое стекло разбить - ума не хватило? Оно и бьётся легче, и стоит дешевле....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
5k
Hugo_RnD 12 минут назад
а чего лобовое-то? С днища болгаркой пробиваться надо было...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40
Андрей 15 минут назад
Мой, далеко не новый, ниссан сам не позволит оставить внутри ключ, просто не закроется и будет пикать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дмитрий 22 минуты назад
С головой у папы проблемы. Это же надо быть одаренным, чтобы одновременно оставить малютку одну в авто, забыть ключи и пытаться разбить лобовое стекло вместо бокового...

У моего знакомого был случай, когда ребенок в возрасте от года до полтора, сам случайно закрылся в салоне. Папа с мамой курили рядом с машиной на улице. При этом двигатель был запущен и работал кондиционер, а машина стояла в тени под офисом. Малой случайно нажал кнопку активации блокировки всех дверей (случайно ее отжать не смог). Бить ничего не пришлось. Минут за двадцать, тесть знакомого привез вторые ключи. Хорошо, что ехать было недалеко.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
GROMOZEKA Полчаса назад
Хваленная немецкая технологичность.

Мой «сраный кореец» тупо не закрывается если я в нем ключи забуду.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Егор 37 минут назад
Старый анекдот из 90-ых вспомнился: новый русский пробил колесо на своем мерсе, никого рядом нет, решил сам поменять. Стоит, домкрат крутит. Тут на жиге чувак останавливается, говорит: "Что, колесо снимаешь?". Новый русский - "Ну, да". Тот бьет монтировкой по фаре и такой: "Зашибись, я тогда магнитолу возьму".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
zlopisec 50 минут назад
Трижды дебил Соединенных Штатов Америки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

493892



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
Набирающие популярность в сообществах
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
WP28 - премьера защищенного смартфона от OUKITEL
WP28 - премьера защищенного смартфона от OUKITEL
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Но можно купить тяжёлое одеяло...

Лучшие демотиваторы
Коза при бабках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#автомир#машина#подборка#ДТП#аварии#Автовсячина#Китай#фильм
#люди#Юмор#Прикол#США#история#кино#забавно#Канада#СССР#полиция
#в мире#автомобили#животные#интересное#Россия#факты#авто аварии#Еда#шоу бизнес#красота
У нас есть свои супергерои: полицейский из Самары спас девятимесячную девочку У нас есть свои супергерои: полицейский из Самары спас девятимесячную девочку Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться