"Папа может": в США ребенка закрыли в раскалённом автомобиле

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Мужчина из города Арлингтоне, штат Техас, оставил в машине на парковке малыша. Он был заблокирован на жаре, потому что отец забыл внутри ключи от "BMW".
Счет шел на минуты — младенцу требуется всего 15 минут, чтобы получить опасные для жизни повреждения органов. Чтобы спасти жизнь ребенку, мужчине пришлось попрощаться с лобовым стеклом своей иномарки: его выбили монтировкой.
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У моего знакомого был случай, когда ребенок в возрасте от года до полтора, сам случайно закрылся в салоне. Папа с мамой курили рядом с машиной на улице. При этом двигатель был запущен и работал кондиционер, а машина стояла в тени под офисом. Малой случайно нажал кнопку активации блокировки всех дверей (случайно ее отжать не смог). Бить ничего не пришлось. Минут за двадцать, тесть знакомого привез вторые ключи. Хорошо, что ехать было недалеко.
Мой «сраный кореец» тупо не закрывается если я в нем ключи забуду.