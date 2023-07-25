Житель Казани налетел на эвакуаторщика, пытавшегося увезти его авто на штрафстоянку

Владелец "Ниссан Кашкай" отдыхал с приятелем в баре, когда вдруг заметил, что его "ласточку" пытаются погрузить на эвакуатор. Рассверипев, он выскочил на улицу и накинулся на сотрудника службы. Некоторые приятели буйного казанца (но не все) пытались ему помешать, угововаривая не хулиганить, но автолюбитель не собирался отдавать свое авто запросто живёшь.

Он подрался с водителем эвакуатора, а потом и вовсе влез на грузовой "Камаз". Чтобы утихомирить буяна, пришлось вызвать полицию.