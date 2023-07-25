Житель Казани налетел на эвакуаторщика, пытавшегося увезти его авто на штрафстоянку

Угомонить буйного автолюбителя смогли лишь полицейские.
Владелец "Ниссан Кашкай" отдыхал с приятелем в баре, когда вдруг заметил, что его "ласточку" пытаются погрузить на эвакуатор. Рассверипев, он выскочил на улицу и накинулся на сотрудника службы. Некоторые приятели буйного казанца (но не все) пытались ему помешать, угововаривая не хулиганить, но автолюбитель не собирался отдавать свое авто запросто живёшь.
Он подрался с водителем эвакуатора, а потом и вовсе влез на грузовой "Камаз". Чтобы утихомирить буяна, пришлось вызвать полицию.
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Нарушителей порядка доставили в ОВД. На собственника автомобиля составили протокол о несоблюдении ПДД (ч. 4 ст. 12.16 КоАП РФ «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги»), а водитель эвакуатора написал заявление о порче его имущества. В настоящее время проводится проверка инцидента.
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всегда можно решить на месте вопрос . если ты конечно адекватный и разговариваешь а не гавкаешь
Вот и я не знаю. Это всё очень индивидуально.