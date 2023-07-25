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Житель Казани налетел на эвакуаторщика, пытавшегося увезти его авто на штрафстоянку

Житель Казани налетел на эвакуаторщика, пытавшегося увезти его авто на штрафстоянку

Автор:
25 июля 2023 08:14
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Казань   авто   драка   парковка в неположенном месте   полиция   эвакуатор   
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Угомонить буйного автолюбителя смогли лишь полицейские.

Владелец "Ниссан Кашкай" отдыхал с приятелем в баре, когда вдруг заметил, что его "ласточку" пытаются погрузить на эвакуатор. Рассверипев, он выскочил на улицу и накинулся на сотрудника службы. Некоторые приятели буйного казанца (но не все) пытались ему помешать, угововаривая не хулиганить, но автолюбитель не собирался отдавать свое авто запросто живёшь.


Он подрался с водителем эвакуатора, а потом и вовсе влез на грузовой "Камаз". Чтобы утихомирить буяна, пришлось вызвать полицию.


Нарушителей порядка доставили в ОВД. На собственника автомобиля составили протокол о несоблюдении ПДД (ч. 4 ст. 12.16 КоАП РФ «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги»), а водитель эвакуатора написал заявление о порче его имущества. В настоящее время проводится проверка инцидента.

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Метки: Видео   Казань   авто   драка   парковка в неположенном месте   полиция   эвакуатор   
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9  комментариев
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63k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
он всего лишь собирался накидаться в баре и покатать на капоте пешеходов
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10k
Сергей 17 минут назад
Смотрю тут одна пьянота собралась, для которых бар- лишь место где можно "накидаться".
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4k
Александр 20 минут назад
Могу ошибаться но вроде как если хозяин тс подошел до начала движения эвакуатора, автомобиль обязаны вернуть владельцу, выписав штраф за неправильную парковку. Так, что видео вызывает множество вопросов
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11k
Властелин Полчаса назад
Само действие Эвакуации машины может очень сильно разозлить.
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1k
The Graff 54 минуты назад
Ласточка сссука! Не уж, пишите как "положено", что НЕАДЕКВАТ, владелец "ДОРОГУЩЕГО ПРЕМИАЛЬНОГО НИССАН КАШКАЙ" подрался с водителем Камаза! Все же знают, что водители НИССАНОВ это ДИАГНОЗ!!!!
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63k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
думаю тут еще сыграло то что он налетел на водилу эвакуатора с матами и качанием прав.
всегда можно решить на месте вопрос . если ты конечно адекватный и разговариваешь а не гавкаешь
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560
vipilshik 2 часа назад
Если эвакуатор не начал движение, то при появлении владельца авто обязаны были с эвакуатора снять и вернуть водителю. Скорее всего эвакуаторщик забыковал из-за нежелания терять заработок.
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