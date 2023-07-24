FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11438 постов • 833 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Скручивание пробега хотят запретить. В очередной раз

Скручивание пробега хотят запретить. В очередной раз

Автор:
24 июля 2023 14:05
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Россия   авто   автомир   автомобили   закон   машина   штраф   
1109
1
С предложением выступила РОАД (Ассоциация Российские Автомобильные Дилеры). В данное время готовится законопроект, который уже получил поддержку в Минпромторге.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Автовсячина   Россия   авто   автомир   автомобили   закон   машина   штраф   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Евгений 2 часа назад
Шо, опять? У нас уже есть статья "Мошенничество". Нахрена ещё что-то городить? Добейтесь сначала, чтоб существующие статьи работали. Задрали уже эти "законотворцы". Чем больше законов на которые народ откровенно забивает болт, тем ниже авторитет государства. Я так думаю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
643
Куруш Полчаса назад
Ой, таки что я прочитал? Дилеры хотят наказывать за скрученный пробег? Да их же самих пересажают!
По мне так сделка купли продажи должна проходить на площадке ГАИ. Эксперт ГАИ за небольшую мзду смотрит автомобиль (в т.ч. пробег) и дает рекомендации к сделке. Право покупателя отказаться/завершить сделку. Сразу можно и на учет поставить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
x3matic Полчаса назад
Давно пора.Сколько было машин,ни на одной при продаже я не скручивал пробег.А зачем?Машины у меня всегда в отличном состоянии.Не взирая на пробег.Что авто при продаже от 90 тыс.км до 260тыс.км.Машины в отличном состоянии для своих лет.Первые же покупатили забирали.А пробеги скручивают придурки,которые за машиной следить не в состоянии,выжмут из нее все и пытаются еще этот хлам за большие деньги продать.Плюс барыги перекупщики,которые историю машины не знают,так же пытаются нажиться.Ну и любимые каквказские автосалоны,у которых сеть автосервисов,где умельцы(надо отдать должное)могут из двух в тотал убитых корыта слепить одну славную повозку типа Лексус и выставят в салоне конфетку и ведь сразу продадут!!!Я еще не понимаю кто у таких людей вообще машины покупает.Я понимаю что не все специалисты,но иногда люди такой хлам покупают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
ron 49 минут назад
Зачем под это отдельный закон? Добавьте это 11-й заповедью в скрижали ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Ysik Час назад
Пчелы против меда. Дилеры скручивают похлеще частников. Утопил я редкий автомобиль из-за ливневых дождей. Новый движок 1млн, б/у фиг достанешь, всего парочка в стране и то не пойми в каком состоянии, ремкомплект с поршнями и валом 500+ тысяч выходит, помучился пару месяцев и решил попробовать продать. Покупатель уже через неделю появился и начал расписывать, что у него есть отличный движок и свой гараж, он свап сделает, все оформит и будет у него любимая дорогая игрушка. Договор заключили, по рукам ударили, он мне сразу деньги перевел и свалил, мол вечером эвакуатор приедет, за машиной и пикап за движком и запчастями. Приехал эвакуатор от известного автодилера и уже через 3 месяца машина продавалась у этого дилера, а какое было к ней описание, прям закачаешься. И всего два слова правды. Ну и т.д.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Kostick Час назад
просто вернуть техосмотр, причем с обязательной фиксацией пробеги и пр. с занесением в базу, как например на пендостане карфакс. а вот доказать то, что именно конкретный гражданин скрутил пробег, крайне трудно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
226
mik6059 2 часа назад
А зачем запрещать чего-то отдельно? Скучивание пробега приравнять к мошенничеству и всё. Прям чётко вписывается
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

10025



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Набирающие популярность в сообществах
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
WP28 - премьера защищенного смартфона от OUKITEL
WP28 - премьера защищенного смартфона от OUKITEL
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Креативный подход

Лучшие демотиваторы
Коза при бабках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#автомир#машина#интересное#Россия#кино#забавно#Автовсячина#добро
#люди#интересно#Прикол#СССР#ДТП#аварии#факты#США#кот#Индия
#в мире#животные#автомобили#история#подборка#Еда#авто аварии#шоу бизнес#Канада#картинки
WP28 - премьера защищенного смартфона от OUKITEL WP28 - премьера защищенного смартфона от OUKITEL Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь

На что жалуетесь?

Вернуться