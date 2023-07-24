Скручивание пробега хотят запретить. В очередной раз

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С предложением выступила РОАД (Ассоциация Российские Автомобильные Дилеры). В данное время готовится законопроект, который уже получил поддержку в Минпромторге.
Предлагается ввести уголовную ответственность за скручивание пробега автомобилей. В скором времени за это начнут штрафовать на большую сумму и даже могут посадить в тюрьму.
По словам представителей РОАД, у 30% автомобилей на вторичном рынке в России скручен пробег, а это прямой обман покупателей.
Из-за скрученного пробега покупателю автомобиля наносится прямой ущерб. Именно поэтому РОАД предлагает ужесточить законодательство в этой сфере и ввести уголовную ответственность.
По словам представителей РОАД, у 30% автомобилей на вторичном рынке в России скручен пробег, а это прямой обман покупателей.
Из-за скрученного пробега покупателю автомобиля наносится прямой ущерб. Именно поэтому РОАД предлагает ужесточить законодательство в этой сфере и ввести уголовную ответственность.
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Метки: Автовсячина Россия авто автомир автомобили закон машина штраф
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По мне так сделка купли продажи должна проходить на площадке ГАИ. Эксперт ГАИ за небольшую мзду смотрит автомобиль (в т.ч. пробег) и дает рекомендации к сделке. Право покупателя отказаться/завершить сделку. Сразу можно и на учет поставить.
проехала машина 15 тысяч - заехал на ТО - пробег скрутили на 10 тысяч. ( те было 0 - 15к - 5к - 20к - 10к - 25к - 15к и т.д. ) если у машины появлялись ошибки - то "ниже ошибки" пробег не скручивали.
как итог - через несколько лет продаётся "почти новая машина с пробегом 120 тысяч" ... а по факту более 350 тысяч ... и у двигателя "история ошибок" начинается на пробеге 50-60 тысяч ... т.е. где-то на 200 тысячах реального пробега ... и такое скручивание практически не отследить ...