Скручивание пробега хотят запретить. В очередной раз

Предлагается ввести уголовную ответственность за скручивание пробега автомобилей. В скором времени за это начнут штрафовать на большую сумму и даже могут посадить в тюрьму.



По словам представителей РОАД, у 30% автомобилей на вторичном рынке в России скручен пробег, а это прямой обман покупателей.



Из-за скрученного пробега покупателю автомобиля наносится прямой ущерб. Именно поэтому РОАД предлагает ужесточить законодательство в этой сфере и ввести уголовную ответственность.