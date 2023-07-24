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Два ДТП на одном перекрёстке

Два ДТП на одном перекрёстке

Автор:
24 июля 2023 11:12
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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"По предварительным данным, в Волгограде в 02:03 часа напротив дома № 147 по ул. 64-ой Армии произошло столкновение трех автомобилей без пострадавших. После чего в 02:10 40-летний водитель, управляя автомобилем "ГАЗ-3302", совершил наезд на автомобиль "Рено Логан " и 27-летнего мужчину, стоявшего на обочине. В результате ДТП 30-летний водитель автомобиля "Рено" и пешеход доставлены в медучреждение", - сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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15  комментариев
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11k
Андрей Ма-С 2 часа назад
сцук водитель газели в принципе на дорогу не смотрит???
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24k
MrGod 6 минут назад
Газелист джекпот сорвал, домой бы его, поправить глазное здоровье
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137
Мандалай Иванович 10 минут назад
А полиция так и кинулась на помощь ...
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1k
Николай 10 минут назад
Очередное доказательство того, что автопилот на газеле пока еще хуже чем на тесле.
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2k
Вовака 20 минут назад
п. 2.6.1 ПДД надо читать
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1k
Igor Grishaev 23 минуты назад
У мигрантов за рулём правило одно - "Красный-мой, зелёный-общий"
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11k
zlopisec Час назад
Количество мудаков на один перекресток зашкаливает....
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202
piharev1 Час назад
вторую аварию как объяснить??
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