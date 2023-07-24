Два ДТП на одном перекрёстке

"По предварительным данным, в Волгограде в 02:03 часа напротив дома № 147 по ул. 64-ой Армии произошло столкновение трех автомобилей без пострадавших. После чего в 02:10 40-летний водитель, управляя автомобилем "ГАЗ-3302", совершил наезд на автомобиль "Рено Логан " и 27-летнего мужчину, стоявшего на обочине. В результате ДТП 30-летний водитель автомобиля "Рено" и пешеход доставлены в медучреждение", - сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.



0 Вторая авария на 0:30