Прославленный гонщик Гай Мартин разогнал модифицированный трактор JCB до рекордных 165 км/ч

1044
1
1
За основу при проектировании машины-рекордсмена взяли серийную модель Fastrac JCB серии 4000, с которой сняли все второстепенные детали для снижения веса конструкции.
На трактор установили новые колеса и мотор – 7,2-литровый, с эквивалентом мощности в 1000 лошадиных сил и крутящим моментом 1844 Нм.
Источник:
Ссылки по теме:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
Новости партнёров
реклама