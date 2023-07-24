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Прославленный гонщик Гай Мартин разогнал модифицированный трактор JCB до рекордных 165 км/ч

Прославленный гонщик Гай Мартин разогнал модифицированный трактор JCB до рекордных 165 км/ч

Автор:
24 июля 2023 09:29
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Гай Мартин   авто   гонщик   модифицированный трактор JCB   рекорд   трактор   
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За основу при проектировании машины-рекордсмена взяли серийную модель Fastrac JCB серии 4000, с которой сняли все второстепенные детали для снижения веса конструкции.


На трактор установили новые колеса и мотор – 7,2-литровый, с эквивалентом мощности в 1000 лошадиных сил и крутящим моментом 1844 Нм.

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Метки: Видео   Гай Мартин   авто   гонщик   модифицированный трактор JCB   рекорд   трактор   
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1  комментарий
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сеньор Леонсио 2 часа назад
К началу посевной всё равно не успел!
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