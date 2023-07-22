Полиция со стрельбой и погоней задержала в водителя Porsche

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Очевидцы насчитали 20 выстрелов В Екатеринбурге водитель Porsche Cayenne врезался в несколько автомобилей на парковке при попытке скрыться от полиции.
Инцидент произошел утром 22 июля. Водителя иномарки пытались остановить при помощи стрельбы по колесам. По словам очевидцев, они слышали около 20 выстрелов. В итоге мужчину задержали.
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