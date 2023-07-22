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Полиция со стрельбой и погоней задержала в водителя Porsche

Полиция со стрельбой и погоней задержала в водителя Porsche

Автор:
22 июля 2023 09:33
Сообщество : Автомир
Метки: Porsche   Видео   авто   екатеринбург   полиция   стрельба   
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Очевидцы насчитали 20 выстрелов В Екатеринбурге водитель Porsche Cayenne врезался в несколько автомобилей на парковке при попытке скрыться от полиции.

Инцидент произошел утром 22 июля. Водителя иномарки пытались остановить при помощи стрельбы по колесам. По словам очевидцев, они слышали около 20 выстрелов. В итоге мужчину задержали.

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Метки: Porsche   Видео   авто   екатеринбург   полиция   стрельба   
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1  комментарий
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808
Пчёлкин 47 минут назад
Допрыгался, котик)))
Теперь размотают умника.
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