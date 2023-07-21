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Пачка пеноплекса прилетела в лицо мотоциклисту

Пачка пеноплекса прилетела в лицо мотоциклисту

Автор:
21 июля 2023 09:02
Сообщество : Мото
Метки: Видео   дорога   мото   мотоциклист   неожиданно   пеноплекс   
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В Санкт-Петербурге мотоцикл во время движения по кольцевой автодороге столкнулся с пачкой пеноплекса, слетевшей с грузового автомобиля, двигавшегося впереди. Водитель потерял управление и упал на развилке

Мотоциклист в порядке — ушиб и ссадины руки.

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Метки: Видео   дорога   мото   мотоциклист   неожиданно   пеноплекс   
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6  комментариев
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63k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
чуркамобиль
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1k
SmartCat101 54 минуты назад
надеюсь у мотоциклиста была камера установлена и включена, что бы засудить этого муфлона на грузовике
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−3
Andrey 2 часа назад
Реакция у мотоциклиста конечно никакая.Ее вообще не было.
Хотя можно было-бы избежать столкновения уйдя вправо.
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6
Vovki Andrey 2 часа назад
по видео не всё видно, но он даже не попытался объехать. Хотя возможно по теории вождения на такую помеху лучше наезжать прямым колесом. Мотоциклисты расскажут.
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