Пачка пеноплекса прилетела в лицо мотоциклисту

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В Санкт-Петербурге мотоцикл во время движения по кольцевой автодороге столкнулся с пачкой пеноплекса, слетевшей с грузового автомобиля, двигавшегося впереди. Водитель потерял управление и упал на развилке
Мотоциклист в порядке — ушиб и ссадины руки.
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Метки: Видео дорога мото мотоциклист неожиданно пеноплекс
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Хотя можно было-бы избежать столкновения уйдя вправо.