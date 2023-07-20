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Родился в рубашке: водитель легковушки остался цел после столкновения лоб в лоб с грузовиком

Родился в рубашке: водитель легковушки остался цел после столкновения лоб в лоб с грузовиком

Автор:
20 июля 2023 10:56
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   авария   врезались   повезло   родился в рубашке   
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Жесткая авария произошла в Самаре. Бетономешалка и легковые автомобили "Хендэ" и ВАЗ столкнулись на пересечении Заводского шоссе и улици Ближней.

На кадрах заметно, как водителя "Хэндэ" зажало в салоне, он жив, но находится в тяжелом состоянии. По словам очевидцев, в ДТП пострадал еще один человек, его госпитализировали.

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Метки: Видео   ДТП   авария   врезались   повезло   родился в рубашке   
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