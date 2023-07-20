Родился в рубашке: водитель легковушки остался цел после столкновения лоб в лоб с грузовиком

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Жесткая авария произошла в Самаре. Бетономешалка и легковые автомобили "Хендэ" и ВАЗ столкнулись на пересечении Заводского шоссе и улици Ближней.
На кадрах заметно, как водителя "Хэндэ" зажало в салоне, он жив, но находится в тяжелом состоянии. По словам очевидцев, в ДТП пострадал еще один человек, его госпитализировали.
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