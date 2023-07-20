FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11420 постов • 833 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Прохожий с зонтом развел машины в пробке вместо регулировщика

Прохожий с зонтом развел машины в пробке вместо регулировщика

Автор:
20 июля 2023 09:16
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   авто   водитель   добро   екатеринбург   машины   пробка   регулировщик   
1092
1
1

Водители не смогли разъехаться самостоятельно, а регулировщики от ГИБДД не успели быстро добраться до места, в результате возникла «дикая», как ее описали местные СМИ, пробка. Однако на помощь водителям пришел прохожий с зонтом. По словам очевидцев, он «разруливал» ситуацию полчаса.

«Крутой мужик», – говорит автор видео.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Видео   авто   водитель   добро   екатеринбург   машины   пробка   регулировщик   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Мафусаил 56 минут назад
Не все герои носят плащи, некоторые носят зонты...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1158420



Другие посты автора
Популярное в сообществах
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Набирающие популярность в сообществах
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Первый серийный Cybertruck сошёл с конвейера
Первый серийный Cybertruck сошёл с конвейера
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вопрос дня

Лучшие демотиваторы
Внимание, вопрос: а где он их взял?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#интересно#Россия#кино#забавно#подборка#истории#США#мигранты
#в мире#Прикол#Юмор#факты#фильм#Китай#природа#Метро#удивительно#позитив
#люди#животные#новости#дети#Еда#Ynews#работа#милота#ДТП#шоу бизнес
Первый серийный Cybertruck сошёл с конвейера Первый серийный Cybertruck сошёл с конвейера Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы

На что жалуетесь?

Вернуться