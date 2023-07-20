Прохожий с зонтом развел машины в пробке вместо регулировщика

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Водители не смогли разъехаться самостоятельно, а регулировщики от ГИБДД не успели быстро добраться до места, в результате возникла «дикая», как ее описали местные СМИ, пробка. Однако на помощь водителям пришел прохожий с зонтом. По словам очевидцев, он «разруливал» ситуацию полчаса.
«Крутой мужик», – говорит автор видео.
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