В Одессе молодая особа решила рассчитаться с таксистом мелочью и приказывала ему считать

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Мужчина ни в какую не хотел оплату монетками и требовал "нормальные деньги". В итоге девушка психанула и просто вышла из машины.
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А ничего, что сначала появились именно монеты, а потом денежные купюры?
С чего это вдруг у таксистов такие капризы появились? Что за фокусы?
И я так понял, что это - частник? Иначе девушка вполне могла бы подать жалобу начальству таксопарка за такие выкрутасы и была бы полностью права.
Приезжает жена с курорта. Достает чемодан, открывает его, а там куча денег. Муж говорит: Ты же была на отдыхе, где ты взяла столько денег? Ну, ты же у нас мало зарабатываешь, вот я и решила немного подзаработать. Хорошие клиенты! Муж: Да я бы за тебя и 1 рубля не дал бы... А Я БОЛЬШЕ И НЕ ПРОСИЛА!!!