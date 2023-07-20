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В Одессе молодая особа решила рассчитаться с таксистом мелочью и приказывала ему считать

В Одессе молодая особа решила рассчитаться с таксистом мелочью и приказывала ему считать

Автор:
20 июля 2023 08:23
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   Одесса   авто   люди   оплата   работа   такси   таксисты   
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Мужчина ни в какую не хотел оплату монетками и требовал "нормальные деньги". В итоге девушка психанула и просто вышла из машины.

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Метки: Видео   Одесса   авто   люди   оплата   работа   такси   таксисты   
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6  комментариев
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33k
АнтонПолднев 42 минуты назад
130 там нет. А вообще наоборот говорю чтобы мелочью рассчитывались. На сдачу.
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684
Звёздный князь 13 минут назад
Таксисты монеты за деньги не считают?
А ничего, что сначала появились именно монеты, а потом денежные купюры?
С чего это вдруг у таксистов такие капризы появились? Что за фокусы?
И я так понял, что это - частник? Иначе девушка вполне могла бы подать жалобу начальству таксопарка за такие выкрутасы и была бы полностью права.
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11k
Летучий Мыш 14 минут назад
Анекдот старый напомнило:
Приезжает жена с курорта. Достает чемодан, открывает его, а там куча денег. Муж говорит: Ты же была на отдыхе, где ты взяла столько денег? Ну, ты же у нас мало зарабатываешь, вот я и решила немного подзаработать. Хорошие клиенты! Муж: Да я бы за тебя и 1 рубля не дал бы... А Я БОЛЬШЕ И НЕ ПРОСИЛА!!!
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574
Олег 17 минут назад
а зачем он обдолбаных шалав берет?
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5k
Ал Ди 24 минуты назад
А чем ты хочешь? Это был намек?
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