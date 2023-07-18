Пассажир Porsche на ходу высунул собаку в окно и проехал так по трассе

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Очевидцы засняли на видео, как красноярец высунул в окно Porsche маленькую собаку и, держа в руке, проехал так несколько метров.
Кадры сделаны на улице Свердловской при подъезде к Столбам со стороны Дивногорска.
В это время водитель авто даже не сбросил скорость, а девушка, которая в это время высунулась в люк на крыше, продолжила танцевать.
Надеемся, она ему потом обделала салон со страху.
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Все мамаши животных, что собаки, что кошки, тоже за шкирку своих щенят таскают.
А собакена просто в туалет сводили, даже стряхнули в конце. Учитывая, какие там многочасовые пробки, не мог терпеть уже наверное :)