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Пассажир Porsche на ходу высунул собаку в окно и проехал так по трассе

Пассажир Porsche на ходу высунул собаку в окно и проехал так по трассе

Автор:
18 июля 2023 08:32
Сообщество : Автомир
Метки: авто   дорога   животные   машина   собака   странные люди   
858
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Очевидцы засняли на видео, как красноярец высунул в окно Porsche маленькую собаку и, держа в руке, проехал так несколько метров.

Кадры сделаны на улице Свердловской при подъезде к Столбам со стороны Дивногорска.

В это время водитель авто даже не сбросил скорость, а девушка, которая в это время высунулась в люк на крыше, продолжила танцевать.

Надеемся, она ему потом обделала салон со страху.

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Метки: авто   дорога   животные   машина   собака   странные люди   
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4  комментария
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20k
scorpick Час назад
И? ЧО?
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46k
Максим Т. 2 минуты назад
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1k
basil pupkin 48 минут назад
Как обычно, раздувают из мухи слона.
Все мамаши животных, что собаки, что кошки, тоже за шкирку своих щенят таскают.
А собакена просто в туалет сводили, даже стряхнули в конце. Учитывая, какие там многочасовые пробки, не мог терпеть уже наверное :)
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3k
Alex 50 минут назад
Из за леса из за гор, показал мужик топор. Но не просто показал, его к х**ю привязал.
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Infinite

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