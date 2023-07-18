Пассажир Porsche на ходу высунул собаку в окно и проехал так по трассе

Кадры сделаны на улице Свердловской при подъезде к Столбам со стороны Дивногорска.



В это время водитель авто даже не сбросил скорость, а девушка, которая в это время высунулась в люк на крыше, продолжила танцевать.



Надеемся, она ему потом обделала салон со страху.