В Ленобласти полицейские гонялись за отцом и сыном – их автомобиль остановили только после стрельбы по колесам

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На 7 км дороги "Ям-Ижора — Никольское" патруль попытался остановить ВАЗ 14-й модели. Однако водитель втопил газ в пол: началась гонка, завершившаяся через 15 минут. 40-летний батя и сынок остановились в районе деревни Мишкино, но успели сбежать — впрочем, через некоторое время их всё равно задержали на территории садоводства поблизости.
Отец года торжественно получил административку за то, что доверил машину отпрыску, юному гонщику же вручили целую пачку протоколов.
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