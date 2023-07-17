В Ленобласти полицейские гонялись за отцом и сыном – их автомобиль остановили только после стрельбы по колесам



На 7 км дороги "Ям-Ижора — Никольское" патруль попытался остановить ВАЗ 14-й модели. Однако водитель втопил газ в пол: началась гонка, завершившаяся через 15 минут. 40-летний батя и сынок остановились в районе деревни Мишкино, но успели сбежать — впрочем, через некоторое время их всё равно задержали на территории садоводства поблизости.