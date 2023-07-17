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В Ленобласти полицейские гонялись за отцом и сыном – их автомобиль остановили только после стрельбы по колесам

В Ленобласти полицейские гонялись за отцом и сыном – их автомобиль остановили только после стрельбы по колесам

Автор:
17 июля 2023 11:40
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   ДТП   Погоня   авто   гаи   отец   сын   
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На 7 км дороги "Ям-Ижора — Никольское" патруль попытался остановить ВАЗ 14-й модели. Однако водитель втопил газ в пол: началась гонка, завершившаяся через 15 минут. 40-летний батя и сынок остановились в районе деревни Мишкино, но успели сбежать — впрочем, через некоторое время их всё равно задержали на территории садоводства поблизости.

Отец года торжественно получил административку за то, что доверил машину отпрыску, юному гонщику же вручили целую пачку протоколов.

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Метки: Видео   ДТП   Погоня   авто   гаи   отец   сын   
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6  комментариев
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75k
Viktor 2 часа назад
Яблоко от яблоньки...
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6k
мемфрид Полчаса назад
Очень плохо, но батя очень плохо. Плохо, но молодец. Но плохо. Но молодец. Плохой молодец
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56k
Олег Полчаса назад
поэтому стрелять нужно не по колесам, а на поражение.
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389k
Алексей 47 минут назад
недалеко от меня гоняли.но вот вопрос. лишение прав будет? или я с этими дебилами могу вскоре на дороге повстречаться?
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60k
pynh 2 часа назад
Святого духа не хватает
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