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"Я бы постеснялся при взрослом человеке такую музыку слушать"

"Я бы постеснялся при взрослом человеке такую музыку слушать"

Автор:
17 июля 2023 09:01
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   Музыка   авто   водитель   клиент   оксимирон   такси   таксисты   
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В Москве таксист отчитал молодых людей, которые слушали нецензурную музыку в салоне авто.

Парни включили в машине песни Оксимирона, где в текстах присутствует мат. Это возмутило мужчину за рулем, который начал стыдить пассажиров.

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Метки: Видео   Музыка   авто   водитель   клиент   оксимирон   такси   таксисты   
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11  комментариев
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19k
сеньор Леонсио Час назад
Ты не увлек за собой, а увлекся собой! Рэп это кал, музыка для дебилов!
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5k
Denis Cudreacov 12 минут назад
Дядька по сути прав. Может по форме и не очен , но по сути, прав
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33k
ACU900 Полчаса назад
Да ладно, можно подумать как будто этот таксит в молодости "Сектор Газа" или "Красную Плесень" не слушал...
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15k
Shtoppi 37 минут назад
тупорылый зуммер в поисках своих 15 мин. сомнительной славы, лайков и дбилоидной паствы, которые ему донатить станут. так появляются и раскручиваются всякие инстасамки и пр. пациенты псих. лечебниц в информационном поле.
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3k
Semёn Час назад
Парень то нарочно все делал, чтобы снять на телефон, тупорылое, бесполезное поколение ЕГЭ...
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60k
pynh Час назад
По-моему, задача таксиста довезти клиента из точки А в точку Б. Все. Его мнение никого не волнует и он его может засунуть себе в зад.
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