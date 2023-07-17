"Я бы постеснялся при взрослом человеке такую музыку слушать"

1557
1
1
В Москве таксист отчитал молодых людей, которые слушали нецензурную музыку в салоне авто.
Парни включили в машине песни Оксимирона, где в текстах присутствует мат. Это возмутило мужчину за рулем, который начал стыдить пассажиров.
Источник:
Ссылки по теме:
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
Новости партнёров
реклама
Отношения покупатель - продавец, клиент - исполнитель услуги они абсолютно равноправные. У одного деньги, у другого товар/услуга - это абсолютно одинаково по содержанию со всех сторон.