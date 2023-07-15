Еще одна жертва самокатов: в подмосковных Люберцах парень чуть не погиб на переходе

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22-летний молодой человек гнал по пешеходному переходу на красный, не смотря по сторонам. В итоге в него на скорости врезался автомобиль.
В итоге пострадавшего госпитализировали с тяжёлой травмой головы и вывихом правого плеча.
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И да, чисто технически, это он врезался в автомобиль.
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очередной умственный калека. видимо тяжелая травма головы, с которой это существо убыло в стационар, окажется просто ушибом пустого черепа.
Так как в голове пусто оказалось ... Нечему травмироваться .
- Слыхал - вчера Вову "Бритого" подстрелили на разборке.
Восемь пуль и все в голову.
- [мат] че?
- Врач сказал - жить будет. Мозг не задет.