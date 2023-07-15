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Еще одна жертва самокатов: в подмосковных Люберцах парень чуть не погиб на переходе

Еще одна жертва самокатов: в подмосковных Люберцах парень чуть не погиб на переходе

Автор:
15 июля 2023 09:27
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   авария   авто   пешеходный переход   самокат   сбил   
1896
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22-летний молодой человек гнал по пешеходному переходу на красный, не смотря по сторонам. В итоге в него на скорости врезался автомобиль.

В итоге пострадавшего госпитализировали с тяжёлой травмой головы и вывихом правого плеча.

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Метки: Видео   авария   авто   пешеходный переход   самокат   сбил   
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29  комментариев
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6k
The Dude 2 часа назад
Казалось бы, что могло пойти не так?

И да, чисто технически, это он врезался в автомобиль.
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Mikhail 2 минуты назад
это не жертва самокатов. это жертва собственной невнимательности и игнорирования ПДД.
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5k
Горожанин 5 минут назад
Какие же мрази эти самокатчики. Вот такие гоняют по тротурам, где пожилые люди, дети совсем маленькие. Пока власть у нас никак не реагирует на проблему безопасности людей на тротуарах из-за самокатчиков и велосипедистов. Люди скоро этих уебков сами отстреливать начнут.
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2k
Кот Полуночный 7 минут назад
На самокате. На красный. В дождь. В капюшоне. (Не удивлюсь, если еще в наушниках). Господа, а что вы еще ожидали? Натуральный же дебил!
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49k
turyst 12 минут назад
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1k
Антон 13 минут назад
Добить надо было!
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10k
Янус Полуэктович 16 минут назад
водитель не виноват. а самокатчику его самокат в жопу запихать. плашмя. ну и пусть ремонт машины оплачивает.
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142
jnkbxybr Полчаса назад
Машину жалко
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25k
Slawa49 Полчаса назад
законодательно нужно обязать страховать самокаты!!! и обязать чтобы на каждом был номер страховки, без него гигантский штраф на владельца (на кого он оформлен при покупке). иначе самодурок может свалить втихаря, а владельцу авто ремонт за свой счет придется делать!
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15k
Shtoppi Полчаса назад
<<22-летний молодой человек гнал по пешеходному переходу на красный, не смотря по сторонам. В итоге в него на скорости врезался автомобиль.>>
---------
очередной умственный калека. видимо тяжелая травма головы, с которой это существо убыло в стационар, окажется просто ушибом пустого черепа.
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1k
Довер Иванович 37 минут назад
Травма головы)))) такие уже рождённые с травмой головы.
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1k
Матвей 45 минут назад
Премию Дарвина ему. Надо выпиливать эти существа из природы.
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508
Александр 48 минут назад
Ну кто же на таран так идёт, всё-таки физику надо знать всем - и гуманитариям и технарям))
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5k
Старичок 52 минуты назад
а где там тяжелая травма головы?
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58
AlexWoyz 55 минут назад
кто в кого врезался? за ущерб автомобилю кто заплатит?
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389k
Алексей 57 минут назад
с одной стороны жаль что не сдох.а с другой если б сдох какого было бы водителю,даже зная что он прав но убил п.и.д.а.р.а
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22k
BiZ 58 минут назад
22 года и такой еьлан
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24k
MrGod 59 минут назад
На пару сек дебилоид бы ускорился перед выездом и мог бы самоликвидироваться.
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75k
Viktor Час назад
Хорошо, что вскользь прошёл, а всё могло быть гораздо хуже!

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4k
вася васильев Час назад
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3k
Роман Час назад
Черепно-мозговая таким не грозит - просто травма головы, возможно...
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