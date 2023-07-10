В Сочи около десяти машин унесло потоком воды из-за ливней

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По информации МЧС, погибших и пострадавших нет.
Кроме того, два дома оказались подтопленными: в четырехэтажном жилом доме по улице Кипарисовой затопило первый этаж, в доме на улице Шоссейной — цокольный. В обоих случаях эвакуация жильцов не потребовалась. Сейчас в домах откачивают воду.
Штормовое предупреждение действует в Сочи до конца дня 10 июля. Синоптики прогнозируют ливни, ветер, град, выход рек из берегов, формирование смерчей над морем в районе Магри — Веселое.
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И надо что-то делать с ливневой канализацией, да и русла рек надо чистить.