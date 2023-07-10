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В Сочи около десяти машин унесло потоком воды из-за ливней

В Сочи около десяти машин унесло потоком воды из-за ливней

Автор:
10 июля 2023 09:36
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Сочи   авто   вода   дожди   непогода   потом   
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По информации МЧС, погибших и пострадавших нет.

Кроме того, два дома оказались подтопленными: в четырехэтажном жилом доме по улице Кипарисовой затопило первый этаж, в доме на улице Шоссейной — цокольный. В обоих случаях эвакуация жильцов не потребовалась. Сейчас в домах откачивают воду.


Штормовое предупреждение действует в Сочи до конца дня 10 июля. Синоптики прогнозируют ливни, ветер, град, выход рек из берегов, формирование смерчей над морем в районе Магри — Веселое.

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Метки: Видео   Сочи   авто   вода   дожди   непогода   потом   
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5  комментариев
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volovikd 51 минуту назад
На авторазборках праздник.
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1k
Николай 9 минут назад
Около десяти машин унесло потоком в сочи. Так как эта х-ня происходит там раз в неделю, никому нет дела сколько там машин унесло. 9 или 11.
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43k
Игорь 13 минут назад
Если каждый месяц в году в течении нескольких дней выподает по месячной норме осадков, то может пора пересмотреть эти нормы?

И надо что-то делать с ливневой канализацией, да и русла рек надо чистить.
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9k
Борис Карабанов 44 минуты назад
Никогда такого не было и вот, опять неожиданный ливень.
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17k
Alex ASK 48 минут назад
У автора вчера выходной был...
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