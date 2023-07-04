Летать по обочине было плохой идеей

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Видео свежее, дата на регистраторе сбита. Сообщается, что в Тюмени водитель автомобиля Hyundai Solaris пытался скрыться от преследовавшего экипажа ДПС, не справился с управлением и вылетел с дороги.
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Метки: Видео ДПС ДТП Погоня аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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