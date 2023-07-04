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Летать по обочине было плохой идеей

Летать по обочине было плохой идеей

Автор:
04 июля 2023 11:39
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДПС   ДТП   Погоня   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Видео свежее, дата на регистраторе сбита. Сообщается, что в Тюмени водитель автомобиля Hyundai Solaris пытался скрыться от преследовавшего экипажа ДПС, не справился с управлением и вылетел с дороги.

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Метки: Видео   ДПС   ДТП   Погоня   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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4  комментария
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5k
jfk 2 часа назад
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4k
Алекс Таворотов 4 минуты назад
и почему владельцы хундая считают что у них полноценный автомобиль?
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1k
solamon 14 минут назад
Что это было? И зачем?
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3k
ProstoBoBka Час назад
Хлопаю стоя этому д.о.л.б.о.е.б.у! Молодец! Устранился, никого не задел!
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