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Калининградский завод «Автотор» будет выпускать автомобили ещё двух брендов

Калининградский завод «Автотор» будет выпускать автомобили ещё двух брендов

Автор:
29 июня 2023 14:49
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Китай   Россия   авто   автомир   автомобили   завод   машина   
1062
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Производственная линейка калининградского «Автотора» пополнится ещё двумя брендами и в итоге вырастет до 22 моделей. Произойдёт это уже до конца нынешнего года.

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Метки: Автовсячина   Китай   Россия   авто   автомир   автомобили   завод   машина   
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2  комментария
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14k
Ser 17 минут назад
хм... грустно!
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2k
Вовака 14 минут назад
Видели ценник на эти авто, 3,14здец полный
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Добрый Бабайка

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