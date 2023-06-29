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Шашечник с полным салоном людей устроил ДТП

Шашечник с полным салоном людей устроил ДТП

Автор:
29 июня 2023 11:59
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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В Вологде на пересечении Окружного шоссе и улицы Ильюшина водитель легкового автомобиля не справился с управлением, столкнулся с попутной машиной, вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль с прицепом.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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6  комментариев
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62
Александр Портениер Час назад
Это не шашечник это разновидность человека ( [мат] обыкновенный ).Ареал обитания во всех регионах России .
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9k
Борис Карабанов 11 минут назад
Судя по музыке, с шашечником потом разобрались очень жёстко.
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74k
Viktor Полчаса назад
Жалко, что из-за таких вот утырков страдают совершенно неповинные люди!
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7k
Roman 38 минут назад
За отсутствие разметки пару чинуш бы на биржу труда отправить.
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919
ruslan d Час назад
Ну на ней только в шашки и играть ...
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