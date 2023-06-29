Шашечник с полным салоном людей устроил ДТП

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В Вологде на пересечении Окружного шоссе и улицы Ильюшина водитель легкового автомобиля не справился с управлением, столкнулся с попутной машиной, вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль с прицепом.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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