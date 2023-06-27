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Автомобили LADA получат панорамную крышу

Автомобили LADA получат панорамную крышу

Автор:
27 июня 2023 14:52
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   завод   лада   машина   
1255
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АвтоВАЗ планирует изготовить и начать устанавливать панорамные крыши на один из своих новых легковых автомобилей. По предварительной информации таким автомобилем станет Iskra.

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   завод   лада   машина   
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11  комментариев
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25k
Влад Час назад
Престижная опция? А нафига она нужна? Это считай лишняя охлаждающая поверхность зимой и теплица летом.
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303
Юрий Матвеев 8 минут назад
на автовазе обнаружили в конфигураторе китайца, который они собираются продавать, панаромную крышу и решили сделать из этого новость, как я понимаю?
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1k
Николай Полчаса назад
Я уже задолбался автовазу рецепт успеха лохмобиля советовать. Надо больше экранов ставить и чтобы они были как можно больше размером.
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2k
Alex 36 минут назад
За 100500 млн рублей )
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23k
AzuveR Час назад
Я лучше промолчу.
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9k
SuperTroll Час назад
За 4 мульта небось? Нет, спасибо.
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34k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Носятся с этой Искрой, как дурень со ступой. Сдаётся мне - пламя из неё так и не получится.
Но надо верить, господа, надо верить в чудеса (за наличный расчёт, как в той киносказке) ))))))))
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