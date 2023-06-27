Автомобили LADA получат панорамную крышу

Конечно странно, что престижная опция достанется младшей модели, а не более крупной и комфортабельной Lada Vesta. Однако тут стоит напомнить, что Iskra — современная машина, построенная к тому же на платформе Renault — Nissan CMF-B-LS. Да и других новых моделей у автопроизводителя пока нет и в ближайшей перспективе не предвидится.



Как известно, серийное производство Lada Iskra намечено на конец 2024 года со стартом продаж с января 2025 года. Ближе к указанному сроку станет ясно, будет ли стеклянная крыша у новинки, если да, то у кого именно в линейке и во сколько обойдётся это удовольствие клиенту.



Lada Iskra получит три двигателя:



- 1,6-литровый мощностью 90 л.с.

- 1,6-литровый на 106 л.с.

- 1,8 литра мощностью 122 л.с.



В качестве трансмиссии будет не только МКПП, но и АКПП (вариатор). Размеры автомобиля пока еще не названы.