Автомобили LADA получат панорамную крышу

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АвтоВАЗ планирует изготовить и начать устанавливать панорамные крыши на один из своих новых легковых автомобилей. По предварительной информации таким автомобилем станет Iskra.
Конечно странно, что престижная опция достанется младшей модели, а не более крупной и комфортабельной Lada Vesta. Однако тут стоит напомнить, что Iskra — современная машина, построенная к тому же на платформе Renault — Nissan CMF-B-LS. Да и других новых моделей у автопроизводителя пока нет и в ближайшей перспективе не предвидится.
Как известно, серийное производство Lada Iskra намечено на конец 2024 года со стартом продаж с января 2025 года. Ближе к указанному сроку станет ясно, будет ли стеклянная крыша у новинки, если да, то у кого именно в линейке и во сколько обойдётся это удовольствие клиенту.
Lada Iskra получит три двигателя:
- 1,6-литровый мощностью 90 л.с.
- 1,6-литровый на 106 л.с.
- 1,8 литра мощностью 122 л.с.
В качестве трансмиссии будет не только МКПП, но и АКПП (вариатор). Размеры автомобиля пока еще не названы.
Как известно, серийное производство Lada Iskra намечено на конец 2024 года со стартом продаж с января 2025 года. Ближе к указанному сроку станет ясно, будет ли стеклянная крыша у новинки, если да, то у кого именно в линейке и во сколько обойдётся это удовольствие клиенту.
Lada Iskra получит три двигателя:
- 1,6-литровый мощностью 90 л.с.
- 1,6-литровый на 106 л.с.
- 1,8 литра мощностью 122 л.с.
В качестве трансмиссии будет не только МКПП, но и АКПП (вариатор). Размеры автомобиля пока еще не названы.
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Метки: Автовсячина авто автомир автомобили завод лада машина
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Но надо верить, господа, надо верить в чудеса (за наличный расчёт, как в той киносказке) ))))))))