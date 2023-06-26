ДТП можно будет оформлять через Госуслуги уже с июля

Если ранее автовладелец получал соглашение о размере страховой выплаты и направление на ремонт на бумаге, в то скоро сервис будет доступен через Госуслуги.



Для этого необходимо будет приложить копии всех документов, предусмотренных правилами ОСАГО. Все данные по автомобилю и водителю страховая компания получит через единый информационный портал. Через Госуслуги также будет происходит общение со страховщиком.