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ДТП можно будет оформлять через Госуслуги уже с июля

ДТП можно будет оформлять через Госуслуги уже с июля

Автор:
26 июня 2023 14:18
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ДТП   авто   автомир   автомобили   госуслуги   закон   машина   
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15 июля в России начнёт работать новый электронный сервис по оформлению ДТП. Это будет возможно лишь в том случае, если авария была оформлена по европротоколу без участия ГИБДД. Об этом сообщает Российский Союз Автостраховщиков.

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Метки: Автовсячина   ДТП   авто   автомир   автомобили   госуслуги   закон   машина   
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