ДТП можно будет оформлять через Госуслуги уже с июля

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15 июля в России начнёт работать новый электронный сервис по оформлению ДТП. Это будет возможно лишь в том случае, если авария была оформлена по европротоколу без участия ГИБДД. Об этом сообщает Российский Союз Автостраховщиков.
Если ранее автовладелец получал соглашение о размере страховой выплаты и направление на ремонт на бумаге, в то скоро сервис будет доступен через Госуслуги.
Для этого необходимо будет приложить копии всех документов, предусмотренных правилами ОСАГО. Все данные по автомобилю и водителю страховая компания получит через единый информационный портал. Через Госуслуги также будет происходит общение со страховщиком.
Для этого необходимо будет приложить копии всех документов, предусмотренных правилами ОСАГО. Все данные по автомобилю и водителю страховая компания получит через единый информационный портал. Через Госуслуги также будет происходит общение со страховщиком.
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Метки: Автовсячина ДТП авто автомир автомобили госуслуги закон машина
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