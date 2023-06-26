FISHKINET
Сообщество Аварии 6837 постов • 546 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Заднеприводные сбили ребёнка и сбежали с места ДТП

Заднеприводные сбили ребёнка и сбежали с места ДТП

Автор:
26 июня 2023 13:32
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   мотоцикл   пешехода сбили   
851
1
1
Вечером 25 июня в Усть-Лабинске в парковой зоне на озере Копытце мотоциклист сбил ребёнка и скрылся с места происшествия. Подростка с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Мотоциклиста разыскивает полиция.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   мотоцикл   пешехода сбили   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Alex ASK 44 минуты назад
На органы пустить мразей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
МихА 22 минуты назад
ГО*НДО*НЫ ДРАНЫЕ единственное что приходит на ум
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Shtoppi Полчаса назад
<<Мотоциклиста разыскивает полиция.>>
-----------
он уже наверное в "отпуск", в закавказье или ср. азию сбежал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Дмитрий Полчаса назад
Сегодня день дебила что ли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

18408



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Что если заморозить смартфоны в лёд? (видео)
Что если заморозить смартфоны в лёд? (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличная фара

Лучшие демотиваторы
Болгарский – это язык, который звучит мелодично и передаёт всю глубину эмоций

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#машина#США#аварии#Прикол#позитив#факты#Девушка#красота
#в мире#история#автомобили#автомир#ДТП#животные#девушки#Спорт#интересное#Животное
#интересно#Юмор#кино#Россия#авто аварии#люди#новости#собака#фильм
Что если заморозить смартфоны в лёд? (видео) Что если заморозить смартфоны в лёд? (видео) В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться