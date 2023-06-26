Заднеприводные сбили ребёнка и сбежали с места ДТП

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Вечером 25 июня в Усть-Лабинске в парковой зоне на озере Копытце мотоциклист сбил ребёнка и скрылся с места происшествия. Подростка с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Мотоциклиста разыскивает полиция.
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он уже наверное в "отпуск", в закавказье или ср. азию сбежал.