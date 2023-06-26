А говорили, что пьяных за рулём стало меньше

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Утром 24 июня на 799 километре трассы Челябинск-Новосибирск пьяный 51-летний водитель автомобиля Honda Odyssey столкнулся с двигавшейся в попутном направлении Нивой. От удара отечественный автомобиль налетел на ограждение, перевернулся и загорелся. 44-летний водитель Нивы погиб на месте, водитель Хонды был доставлен в больницу.
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