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А говорили, что пьяных за рулём стало меньше

А говорили, что пьяных за рулём стало меньше

Автор:
26 июня 2023 12:05
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   смертельное ДТП   
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Утром 24 июня на 799 километре трассы Челябинск-Новосибирск пьяный 51-летний водитель автомобиля Honda Odyssey столкнулся с двигавшейся в попутном направлении Нивой. От удара отечественный автомобиль налетел на ограждение, перевернулся и загорелся. 44-летний водитель Нивы погиб на месте, водитель Хонды был доставлен в больницу.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   смертельное ДТП   
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3  комментария
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5k
Роман Полчаса назад
и че вот с такими делать?? он же в последствии и без прав бухой один хер будет ездить... даже если у него все отнять
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9k
Борис Карабанов Минуту назад
Какая же выдержка должна быть у инспекторов! Наверняка возникает желание прострелить башку пьяному убийце, чтобы раз и навсегда обезопасить от него людей.
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5k
pinbalist Полчаса назад
У него как раз лоб зелёнкой помазан уже.
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