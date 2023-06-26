Напился и "угнал" свой автомобиль со штрафстоянки

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24 июня в 4:30 утра в Мурманске сотрудники ГИБДД остановили на одной из улиц города автомобиль Mazda, за рулем которого находился мужчина, который не имел водительских прав. На него составили протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ - штраф в размере 500 рублей, а машину эвакуировали на штрафстоянку. Автовладелец не хотел платить за эвакуацию и решил забрать машину "бесплатно".
Перед этим он напился, ночью вернулся на штрафстоянку, перелез через забор и угнал свой автомобиль. Охранник стоянки сообщил об инциденте в полицию.
Через короткое время водителя задержали. На него составили протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП за управление автомобилем водителем без прав в состоянии алкогольного опьянения. Машину снова отправили на ту же штрафстоянку. Горе-водителю грозит до 15 суток административного ареста и штраф в размере 30 000 рублей.
Через короткое время водителя задержали. На него составили протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП за управление автомобилем водителем без прав в состоянии алкогольного опьянения. Машину снова отправили на ту же штрафстоянку. Горе-водителю грозит до 15 суток административного ареста и штраф в размере 30 000 рублей.
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