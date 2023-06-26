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Напился и "угнал" свой автомобиль со штрафстоянки

Напился и "угнал" свой автомобиль со штрафстоянки

Автор:
26 июня 2023 11:42
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   на все деньги   пьянь   угон   
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24 июня в 4:30 утра в Мурманске сотрудники ГИБДД остановили на одной из улиц города автомобиль Mazda, за рулем которого находился мужчина, который не имел водительских прав. На него составили протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ - штраф в размере 500 рублей, а машину эвакуировали на штрафстоянку. Автовладелец не хотел платить за эвакуацию и решил забрать машину "бесплатно".

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   на все деньги   пьянь   угон   
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7  комментариев
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9k
Борис Карабанов Час назад
И он в третий раз ходил за машиной и добыл её, но это было уже весной и он отогнал машину обратно....
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204
vovan177 6 минут назад
Ещё за откатные ворота 100 тр
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5
volovikd 18 минут назад
Что за бред написан? Если у мужика в принципе нет прав (12.7), то штраф не 500, а от 5000 до 15000. А если дома забыл (12.3), то предупреждение или 500 р. и никакой эвакуации.
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4k
Natalia 40 минут назад
ну ничего, третий раз быстрее получится
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47
mik6059 Час назад
Был бы трезвым - всё закончилось бы благополучно. Спрятал бы машинку куда-нибудь на время и ничего не было бы
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5k
Stas Час назад
Ну почти незаметно получилось)))) Немножко помял забор - могут не спалить - план безупречен)))
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