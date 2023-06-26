Напился и "угнал" свой автомобиль со штрафстоянки

Перед этим он напился, ночью вернулся на штрафстоянку, перелез через забор и угнал свой автомобиль. Охранник стоянки сообщил об инциденте в полицию.



Через короткое время водителя задержали. На него составили протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП за управление автомобилем водителем без прав в состоянии алкогольного опьянения. Машину снова отправили на ту же штрафстоянку. Горе-водителю грозит до 15 суток административного ареста и штраф в размере 30 000 рублей.