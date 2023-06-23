В электромобиле Tesla нашли скрытый режим «Elon Mode»

Активировав функцию, выяснил, что с ней электромобиль более не требует от водителя держать руки на руле с включённым автопилотом. Исследователь проехал в «режиме Илона» без малого тысячу километров и компьютер ни разу не потревожил его назойливыми напоминаниями.



Требование аппаратного контроля рук на руле или взгляда, прикованного к дороге, родилось неспроста, а вследствие давления общественности и надзорных органов, озабоченных появлением на дорогах едущих как ни в чём не бывало автопилотируемых машин с дремлющими внутри них водителями.



@greentheonly благоразумно не раскрыл доступ к Elon Mode, да и неизвестно, на всех ли Tesla имеется этот режим. Зато поделился мнением от поездки с минимальным участием водителя. По его словам, автопилот вполне удовлетворительно справился с длительным управлением, хотя машина иногда двигалась слишком медленно из-за необъяснимо частой смены полос или же будучи дезориентированной дорожными конусами.