В электромобиле Tesla нашли скрытый режим «Elon Mode»

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Программист под ником @greentheonly, который не первый год изучает электромобили Tesla, обнаружил в коде прошивки Model X 2020 года выпуска секретную функцию под названием Elon Mode. С ним электромобиль с включённым автопилотом становится менее требовательным к водителю.
Активировав функцию, выяснил, что с ней электромобиль более не требует от водителя держать руки на руле с включённым автопилотом. Исследователь проехал в «режиме Илона» без малого тысячу километров и компьютер ни разу не потревожил его назойливыми напоминаниями.
Требование аппаратного контроля рук на руле или взгляда, прикованного к дороге, родилось неспроста, а вследствие давления общественности и надзорных органов, озабоченных появлением на дорогах едущих как ни в чём не бывало автопилотируемых машин с дремлющими внутри них водителями.
@greentheonly благоразумно не раскрыл доступ к Elon Mode, да и неизвестно, на всех ли Tesla имеется этот режим. Зато поделился мнением от поездки с минимальным участием водителя. По его словам, автопилот вполне удовлетворительно справился с длительным управлением, хотя машина иногда двигалась слишком медленно из-за необъяснимо частой смены полос или же будучи дезориентированной дорожными конусами.
Требование аппаратного контроля рук на руле или взгляда, прикованного к дороге, родилось неспроста, а вследствие давления общественности и надзорных органов, озабоченных появлением на дорогах едущих как ни в чём не бывало автопилотируемых машин с дремлющими внутри них водителями.
@greentheonly благоразумно не раскрыл доступ к Elon Mode, да и неизвестно, на всех ли Tesla имеется этот режим. Зато поделился мнением от поездки с минимальным участием водителя. По его словам, автопилот вполне удовлетворительно справился с длительным управлением, хотя машина иногда двигалась слишком медленно из-за необъяснимо частой смены полос или же будучи дезориентированной дорожными конусами.
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