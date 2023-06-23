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В электромобиле Tesla нашли скрытый режим «Elon Mode»

В электромобиле Tesla нашли скрытый режим «Elon Mode»

Автор:
23 июня 2023 13:49
Сообщество : Автомир
Метки: Tesla   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   хакер   электромобиль   
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Программист под ником @greentheonly, который не первый год изучает электромобили Tesla, обнаружил в коде прошивки Model X 2020 года выпуска секретную функцию под названием Elon Mode. С ним электромобиль с включённым автопилотом становится менее требовательным к водителю.

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Метки: Tesla   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   хакер   электромобиль   
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1  комментарий
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Ego sum qui sum 58 минут назад
Возможно есть еще более секретный режим с названием "Elona mode"
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