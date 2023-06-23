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Разворот на перекрёстке - как делать НЕ надо

Разворот на перекрёстке - как делать НЕ надо

Автор:
23 июня 2023 10:02
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   
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В Карелии водитель автомобиля Mazda решил развернуться не по правилам и спровоцировал ДТП с попутно едущим мотоциклистом. О состоянии здоровья потерпевшего не сообщается.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   
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6  комментариев
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4k
Григорий Час назад
развернуться на пешеходке любой ценой, его на гей фесте ждали?
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1k
Duke_kir 15 минут назад
из правой полосы, на пешеходном переходе - где такому учат?
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russger Полчаса назад
И вышел такой с мыслями типа: да какого хера тут разъездились все?
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