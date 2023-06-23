Разворот на перекрёстке - как делать НЕ надо

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В Карелии водитель автомобиля Mazda решил развернуться не по правилам и спровоцировал ДТП с попутно едущим мотоциклистом. О состоянии здоровья потерпевшего не сообщается.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина мотоцикл
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