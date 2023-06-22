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Тысячи "экологичных" автомобилей гниют под открытым небом в Китае

Тысячи "экологичных" автомобилей гниют под открытым небом в Китае

Автор:
22 июня 2023 12:45
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   свалка   электромобиль   
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В Китае масштабно всё, даже эта свалка электромобилей. Как оказалось, электромобили бросили потому, что нет возможности их переработать. Большая часть транспорта является нераспроданными моделями без пробега и каршеринговыми электромобилями. Передовые "зеленые" технологии и борьба с изменением климата — какой еще больший урон климату они нанесут?

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Метки: Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   свалка   электромобиль   
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14  комментариев
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6k
Андрей 2 часа назад
Если написанное правда, то почему бы просто не снизить цену и продать гражданам? Ну или гражданам соседних стран. Всяко лучше, чем просто так бросить гнить.
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8k
Trenzel2003 8 минут назад
Планировать надо! Вот в СССР был план. Планировали сколько мяса говядины нужно на 1 человека и из этого расчета забивали N коров. Был план по жилью. Был план по одежде, и прочему. Когда штампуют без прогнозированного плана, получается такая свалка.
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2k
Василий Афиногенов 8 минут назад
ошибочка-автомобили все одного цвета,это площадка завода,вон он,виднеется
спрос есть-есть предложение
а так,скоро у нас появятся-ценик от 3 лямов)
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5k
Трям 16 минут назад
Несколько дней назад, как только появился этот видос, я разговаривал со знакомым китайцем, он сходу сказал, что все это писдабольство! У них столько тачек делают, площадки готовой продукции могут быть по 20 футбольных полей.
А это просто какой-то мудак решил хайпануть и так подает инфу.
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8k
mbr 18 минут назад
Это капитализм.
Лучше сдохнуть, но не снизить цену.
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4k
Сергей Семенов Полчаса назад
В 1956 году один фантаст написал в одном из своих произведений про 2000-е.
Букв много, но они интересные.

"Моя работа состояла в том, что я превращал новехонькие лимузины в металлолом, который потом отправлялся в Питсбург. Cadillac'и, Chrysler'ы, Lincoln'ы – самые шикарные, большие и мощные турбомобили всех сортов, не наездившие и километра. Их цеплял грейферный захват, а потом – трах! бах! тарах! – и готово сырье для домен.
Поначалу меня это возмущало – сам я пользовался дорогами, денег на автомобиль у меня не было. Я громко объявил о своих мыслях и чувствах – и чуть было не лишился работы… Слава Богу, начальник смены вовремя вспомнил, что я из Спящих и в самом деле ни черта не помню.
– Это азбука экономики, сынок. Государство оплатило производство этих автомобилей, чтобы как-то поддержать цены. Они выпущены два года назад и никогда не будут проданы… И вот теперь правительство решило от них избавиться и продать как металлолом. Домны не могут работать на одной руде. Ты должен был знать это, хотя ты из Спящих. Кроме того, высокосортной руды не хватает, и спрос на металлолом все время растет. Эти машины нужны металлургам.
– Но зачем их вообще тогда выпустили, если знали, что их никто и никогда не купит? Это же расточительство!
– Это только с виду расточительство. Ты хотел бы, чтобы люди остались без работы? Чтобы упал жизненный уровень?
– Ну ладно, а почему бы их не продавать за границу? Там бы за них наверняка дали больше, чем здесь, когда они идут на металлолом.
– Что? – изумился начальник. – И взорвать экспортный рынок?! Кроме того, если бы мы начали продавать их по бросовым ценам за границей, на нас бы окрысились все – Япония, Франция, Германия, Великая Азия, словом все. Представляешь, что бы случилось? Началась бы война. – Он перевел дух и вернулся к своим отеческим интонациям. – Сходил бы ты в библиотеку, взял пару книжек. Ты ничего не знаешь, у тебя неверные представления о многих вещах.
Я заметил, что лишь немногие из этих автомобилей были способны ездить. Сработаны они были неряшливо, не хватало основных приборов или кондиционеров. Однажды я заметил, что зубья дробилки размалывают пустой, без мотора, капот и сказал об этом начальнику смены.
– Великий Юпитер! – ответил он. – Неужели ты, сынок, думаешь, что с этими машинами будет кто-то работать? Они были обречены на слом еще задолго до того, как сошли с конвейера."

Р.Э.Хайнлайн. "Дверь в лето".
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499
ЕвгС 52 минуты назад
Дайте адрес поеду снимать запчасти и продавать китайцам:)
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8k
Владимир Час назад
Стоянка нераспроданных автомобилей
Ссылка youtu.be
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