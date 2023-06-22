Тысячи "экологичных" автомобилей гниют под открытым небом в Китае

В Китае масштабно всё, даже эта свалка электромобилей. Как оказалось, электромобили бросили потому, что нет возможности их переработать. Большая часть транспорта является нераспроданными моделями без пробега и каршеринговыми электромобилями. Передовые "зеленые" технологии и борьба с изменением климата — какой еще больший урон климату они нанесут?

0