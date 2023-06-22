Внедорожник столкнулся с мопедом и перевернулся

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ДТП в посёлке Кольцово Новосибирской области. На пересечении улицы Технопарковой и проспекта Академика Сандахчиева внедорожник Toyota Land Cruiser столкнулся с мопедом под управлением 14-летнего водителя, который не уступил ему дорогу. От удара автомобиль перевернулся. Подростка с травмами доставили в больницу. Водитель внедорожника не пострадал.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина мопед
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Максимум что можно - это вызвать скорую
А еще теперь он будет должен (точнее его родители) за ремонт внедорожника, который по факту он размотал... мопедом... Да уж, будет ему что рассказать на пьянках )))