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Внедорожник столкнулся с мопедом и перевернулся

Внедорожник столкнулся с мопедом и перевернулся

Автор:
22 июня 2023 12:16
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мопед   
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ДТП в посёлке Кольцово Новосибирской области. На пересечении улицы Технопарковой и проспекта Академика Сандахчиева внедорожник Toyota Land Cruiser столкнулся с мопедом под управлением 14-летнего водителя, который не уступил ему дорогу. От удара автомобиль перевернулся. Подростка с травмами доставили в больницу. Водитель внедорожника не пострадал.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мопед   
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23  комментария
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Демис 2 часа назад
у мопеда знак "уступи дорогу"... Но удивляет другое - никто не вышел чтобы помочь
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5k
alex 19 минут назад
Ну ясно. Крузак тормозил и повернул руль. Не надо тормозить и руль поворачивать одновременно
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25k
Михаил Сметанкин 42 минуты назад
Живым остаться от такого ДТП это прям дикая удача. Пацан как-то прям так удачно во внедорожник влетел. Прям аккуратно так отскочил, не закрутило его, аккуратно на асфальт упал и просто проскользил. Может даже ноги целые т.к. это все же мопед (был бы мот - хана ноге была бы).
А еще теперь он будет должен (точнее его родители) за ремонт внедорожника, который по факту он размотал... мопедом... Да уж, будет ему что рассказать на пьянках )))
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1k
solamon 49 минут назад
Кукурузер зачем рулем крутил при экстренном торможении? Так еще и в нем пострадавшие. Удивительно что хруст даже был в шлеме.
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8k
Владимир 2 часа назад
У хруста -пешеходный переход, мигающий желтый на светофоре , знак "Уступи дорогу" и полное отсутствие соблюдения ПДД и самосохранения.
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7k
Дмитрий 2 часа назад
Понаделают машин из .овна пАнимаешь! А вот мопед на совесть сделали....вьетнамцы.
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