Внедорожник столкнулся с мопедом и перевернулся

ДТП в посёлке Кольцово Новосибирской области. На пересечении улицы Технопарковой и проспекта Академика Сандахчиева внедорожник Toyota Land Cruiser столкнулся с мопедом под управлением 14-летнего водителя, который не уступил ему дорогу. От удара автомобиль перевернулся. Подростка с травмами доставили в больницу. Водитель внедорожника не пострадал.

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ДТП в посёлке Кольцово Новосибирской области. На пересечении улицы Технопарковой и проспекта Академика Сандахчиева внедорожник Toyota Land Cruiser столкнулся с мопедом под управлением 14-летнего водителя, который не уступил ему дорогу. От удара автомобиль перевернулся. Подростка с травмами доставили в больницу. Водитель внедорожника не пострадал. 2023-06-22T12:16:43+03:00