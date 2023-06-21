Суперкар за 7 миллионов евро, который можно купить, но нельзя забрать

К разработке гиперкара привлекли титулованных партнёров. За дизайн экстерьера отвечало ателье Umberto Palermo Design, а гоночное шасси создала фирма Dallara — та, что проектирует лемановские болиды и одноместные машины для гонок Indy.



В итоге у 777 Motors получилось подобие спортпрототипа для гонок на выносливость, однако регламентные ограничения фирма не учитывала. Таким образом, омологировать Hypercar для тех же «24 часов Ле-Мана» не выйдет. Нельзя ездить на нём и по дорогам общего пользования. Таким образом, покупателям суперкара остаётся только развлекаться на треке.



Hypercar укомплектован атмосферным V8 объёмом 4,5 литра, который развивает 730 л.с. Сам автомобиль благодаря обилию карбона весит лишь 900 килограммов. Поэтому Hypercar может разгоняться до 370 км/ч, а развитое аэродинамическое оперение создаёт прижимную силу, превышающую 2 тонны.



В итоге, как утверждают разработчики, машина сможет выдерживать боковые перегрузки до 4 G. Штаб-квартира 777 Hypercar находится на автодроме в Монце, и, по расчётам фирмы, суперкар потратит на прохождение этого трека 1 минуту и 33 секунды — то есть на 10 секунд меньше, чем гиперкар Mercedes-AMG One.



Для покупателей предусмотрена углублённая тренинговая программа, чтобы они смогли полностью раскрыть возможности новинки. Кроме того, каждого владельца обеспечат гоночным снаряжением марок Sparco и Stilo. При этом, по предварительным данным, поставить машину в свой гараж не получится: все семь прототипов будут находиться на хранении у компании в Монце, хотя пользоваться ими можно будет в любое время.