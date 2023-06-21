FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11297 постов • 828 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Суперкар за 7 миллионов евро, который можно купить, но нельзя забрать

Суперкар за 7 миллионов евро, который можно купить, но нельзя забрать

Автор:
21 июня 2023 13:45
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Италия   авто   автомир   автомобили   машина   суперкар   
1286
9
Итальянская компания 777 Motors опубликовала первые изображения своего суперкара, который незамысловато назвали Hypercar. Болид получит карбоновый кузов и 730-сильный мотор.Всего будет выпущего 7 таких машин по цене 7 миллионов евро или 642 715 995 рублей по текущему курсу.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Автовсячина   Италия   авто   автомир   автомобили   машина   суперкар   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
771
adssaf afasffdsga 18 минут назад
Бесконечный билет на аттракцион за 7 млн евро. Выгодно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
MrForstd 4 минуты назад
пошли бы они [мат] с таки условиями
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
мемфрид 15 минут назад
Лучше за эти деньги купить кенигсег. Он и веселее, и максималка в 500+ км/ч - это настоящий аттракцион)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

8619



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Набирающие популярность в сообществах
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Катались на сапах и попали в тягун
Катались на сапах и попали в тягун
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вот это поворот

Лучшие демотиваторы
Для любителей цветмета

Перейти в раздел
Популярные теги
#люди#Юмор#машина#животные#авто аварии#история#новости#Жизнь#Приколы#маразм
#в мире#фото#интересно#аварии#Автовсячина#фильм#позитив#дети#улыбнуло#девушки
#автомобили#автомир#Прикол#ДТП#кино#забавно#США#истории#подборка#Еда
По следам Цветаевой и Довлатова. Четыре маршрута для литературного туризма По следам Цветаевой и Довлатова. Четыре маршрута для литературного туризма Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться