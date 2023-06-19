В Пакистане перевернулся пассажирский автобус

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Пакистанские СМИ сообщили, что по меньшей мере 13 человек, в том числе пять женщин, погибли и еще 31 получили ранения в результате переворота пассажирского автобуса на трассе Исламабад-Лахор. По предварительной информации у автобуса отказала тормозная система.
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