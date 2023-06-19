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В Пакистане перевернулся пассажирский автобус

В Пакистане перевернулся пассажирский автобус

Автор:
19 июня 2023 11:18
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Пакистан   аварии   авто   авто аварии   автобус   автомир   автомобили   машина   
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Пакистанские СМИ сообщили, что по меньшей мере 13 человек, в том числе пять женщин, погибли и еще 31 получили ранения в результате переворота пассажирского автобуса на трассе Исламабад-Лахор. По предварительной информации у автобуса отказала тормозная система.

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Метки: Видео   ДТП   Пакистан   аварии   авто   авто аварии   автобус   автомир   автомобили   машина   
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2  комментария
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Сергей Час назад
Жуть какая
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921
ruslan d 54 минуты назад
Фига он там летел ..
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