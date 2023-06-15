FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11271 пост • 828 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Китай победил проблему с парковками

Китай победил проблему с парковками

Автор:
15 июня 2023 11:17
Сообщество : Автомир
Метки: Китай   авто   в мире   видео   новости   парковка   
2022
1
1

Теперь почти на каждой коммерческой стоянке есть роботы с ИИ, которые доставят автомобиль в положенное ему место.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Китай   авто   в мире   видео   новости   парковка   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
27  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Б.Касторский 2 часа назад
Что хотите говорите, но я всё не могу понять, как Китай за последние пару десятков лет так рванул? Ладно, когда говорят - вторая экономика мира. Звучит сухо и не очень понятно. Но когда видишь что они делают. Я лично поражаюсь и удивляюсь. Ведь это мы в свое время с пренебрежением относили к надписи, что сделано в Китае. И вдруг на тебе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18
Динар rabota 11 минут назад
хороший мультик...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
foggen2 17 минут назад
Удобно и манёвренно.Впечатляет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
956
igor t Полчаса назад
А как это работает зимой, в дождь, или когда проблемы с электричеством? Может получиться что так просто свою машину не найдешь и не достанешь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Smiley 58 минут назад
А доставать машину тоже будут роботы?
А то ищи её потом...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
harlamov Час назад
Это стало быть лубую машину так можно с парковки забрать? Вашему изобретению цены нет)
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Андрей Час назад
очень круто
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Miralanim

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

898936



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Распродажа гаджетов от Blackview на фестивале Aliexpress 618
Распродажа гаджетов от Blackview на фестивале Aliexpress 618
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда в детстве звонишь маме на работу

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#люди#история#аварии#Автовсячина#позитив#Россия#собака#наука
#в мире#машина#Юмор#животные#ДТП#подборка#интересное#кино#забавно#соцсети
#интересно#автомир#Прикол#новости#авто аварии#Китай#факты#СССР#картинки#удивительно
Бойкот и точка Бойкот и точка В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться