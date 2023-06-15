Китай победил проблему с парковками

2022
1
1
Теперь почти на каждой коммерческой стоянке есть роботы с ИИ, которые доставят автомобиль в положенное ему место.
Источник:
Ссылки по теме:
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
Новости партнёров
А ещё Китай не подписывал международной договоренности о сохранении авторского права (у них свои правила). Объединяем и совершенствуем уже имеющееся, вуаля....
А то ищи её потом...