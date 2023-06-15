Так торопился, что было в запасе несколько свободных часов

598
1
1
ДТП произошло в Санкт-Петербурге. Автор видео пишет - "Водитель «Опеля» хотел объехать пробку, так как спешил к своему парню, но нет. В итоге у «Опеля» царапина во всю бочину и штраф 500 рублей от вызванных на место ДТП гайцов. На Ладе зеркало чуть поцарапано".
Источник:
Ссылки по теме:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
Новости партнёров
реклама