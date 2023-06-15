Так торопился, что было в запасе несколько свободных часов

ДТП произошло в Санкт-Петербурге. Автор видео пишет - "Водитель «Опеля» хотел объехать пробку, так как спешил к своему парню, но нет. В итоге у «Опеля» царапина во всю бочину и штраф 500 рублей от вызванных на место ДТП гайцов. На Ладе зеркало чуть поцарапано".

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