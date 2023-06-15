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Так торопился, что было в запасе несколько свободных часов

Так торопился, что было в запасе несколько свободных часов

Автор:
15 июня 2023 10:47
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   обочечник   
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ДТП произошло в Санкт-Петербурге. Автор видео пишет - "Водитель «Опеля» хотел объехать пробку, так как спешил к своему парню, но нет. В итоге у «Опеля» царапина во всю бочину и штраф 500 рублей от вызванных на место ДТП гайцов. На Ладе зеркало чуть поцарапано".

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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   обочечник   
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1  комментарий
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dima423 Полчаса назад
А обо что у опеля царапина на всю бочину, если у лады только зеркало поцарапано? какое то странное описание?
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