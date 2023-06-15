Повернул не глядя и угодил в больницу

В Иванове на улице Станкостроителей 34-летний мужчина, управляя автомобилем "Фольксваген Пассат", при повороте налево с крайней правой полосы, совершил столкновение с движущимся в попутном направлении в левой полосе автомобилем "Ауди Q7", под управлением 28-летней девушки. В результате ДТП водитель "Фольксваген" с травмами госпитализирован в областную клиническую больницу, у него взята кровь на исследование.

0 Также сотрудниками Госавтоинспекции вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 12.14 часть 1.1 (Невыполнение требования Правил дорожного движения, за исключением установленных случаев, перед поворотом направо, налево или разворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении) КоАП РФ. Водитель "Ауди Q7" трезва - сообщили в госавтоинспекции.

Осторожно, звук! В Иванове на улице Станкостроителей 34-летний мужчина, управляя автомобилем "Фольксваген Пассат", при повороте налево с крайней правой полосы, совершил столкновение с движущимся в попутном направлении в левой полосе автомобилем "Ауди Q7", под управлением 28-летней девушки. В результате ДТП водитель "Фольксваген" с травмами госпитализирован в областную клиническую больницу, у него взята кровь на исследование. 2023-06-15T09:54:15+03:00