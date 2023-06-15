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Повернул не глядя и угодил в больницу

Повернул не глядя и угодил в больницу

Автор:
15 июня 2023 09:54
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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В Иванове на улице Станкостроителей 34-летний мужчина, управляя автомобилем "Фольксваген Пассат", при повороте налево с крайней правой полосы, совершил столкновение с движущимся в попутном направлении в левой полосе автомобилем "Ауди Q7", под управлением 28-летней девушки. В результате ДТП водитель "Фольксваген" с травмами госпитализирован в областную клиническую больницу, у него взята кровь на исследование.

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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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4  комментария
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887
Сергей Ковалев Полчаса назад
А что там по разметке? На видео ничего не понятно... Такое впечатление что рег по встречке ехал...
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16k
Колька Валеркин сын 18 минут назад
Красава, еще и через сплошную повернуть решил
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5k
pinbalist 58 минут назад
Делайте звук потише на первом видео
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3k
Александр Час назад
Изображение на видео - черный экран. Камера в кармане лежала?
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