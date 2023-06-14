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Сообщество Автомир 11266 постов • 828 подписчиков подписаться
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Fiat 500 увеличили, сделав из него кроссовер

Fiat 500 увеличили, сделав из него кроссовер

Автор:
14 июня 2023 13:35
Сообщество : Автомир
Метки: Fiat   Автовсячина   Италия   авто   автомир   автомобили   кроссовер   машина   
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Fiat неожиданно представила будущий компактный кроссовер. Автомобиль показали в видеоролике под названием Open Doors, посвящённый участию компании в одной из акций итальянского фонда Fratelli Tutti. Название модели официально не озвучили, но на фотографиях видна надпись «600».

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Метки: Fiat   Автовсячина   Италия   авто   автомир   автомобили   кроссовер   машина   
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4  комментария
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33k
Dobry vojak Svejk 54 минуты назад
На мой взгляд получилось нечто "привет о космических мечтаниях из 1970-го года" Именно так там машины в будущем себе представляли космо-художники )) Но это лично моё мнение ))
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1k
Умер от варенья Полчаса назад
Какой-то недоношенный кайен получился
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1k
Николай 45 минут назад
не будет пользоваться успехом. Экран слишком маленький.
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76k
Доктор Джонс Час назад
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