Fiat 500 увеличили, сделав из него кроссовер

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Fiat неожиданно представила будущий компактный кроссовер. Автомобиль показали в видеоролике под названием Open Doors, посвящённый участию компании в одной из акций итальянского фонда Fratelli Tutti. Название модели официально не озвучили, но на фотографиях видна надпись «600».
Платформу для кроссовера компания позаимствует из глобальной копилки концерна Stellantis. Он станет близким техническим родственником не только Jeep Avenger, но и таких моделей, как Peugeot 2008 и Opel Mokka. Однако даже по первому видео хорошо заметно, что и внешность, и силовая структура кузова у итальянской новинки будут собственными.
Фирменное отличие Fiat 600 от соплатформенников — дизайн, выдержанный в ретростилистике: кроссовер напоминает увеличенную версию Fiat 500. В интерьере паркетника появится крупный экран медиасистемы, сенсорный пульт климат-контроля и компактная приборная панель — прямоугольный дисплей, вписанный в округлый «козырёк». Рассчитан Fiat 600 на пятерых взрослых.
Основным драйвером продаж в Европе станет, очевидно, модификация 600e с 156-сильным электромотором. Однако на некоторых рынках, как и в случае с Jeep Avenger, новинку оснастят традиционным турбированным ДВС объёмом 1.2 литра, развивающим около 100 л. с.
Премьера вседорожника, по слухам, намечена на 4 июля — это официальный день рождения знаменитого «чинквеченто» Fiat 500.
Фирменное отличие Fiat 600 от соплатформенников — дизайн, выдержанный в ретростилистике: кроссовер напоминает увеличенную версию Fiat 500. В интерьере паркетника появится крупный экран медиасистемы, сенсорный пульт климат-контроля и компактная приборная панель — прямоугольный дисплей, вписанный в округлый «козырёк». Рассчитан Fiat 600 на пятерых взрослых.
Основным драйвером продаж в Европе станет, очевидно, модификация 600e с 156-сильным электромотором. Однако на некоторых рынках, как и в случае с Jeep Avenger, новинку оснастят традиционным турбированным ДВС объёмом 1.2 литра, развивающим около 100 л. с.
Премьера вседорожника, по слухам, намечена на 4 июля — это официальный день рождения знаменитого «чинквеченто» Fiat 500.
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