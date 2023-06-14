Fiat 500 увеличили, сделав из него кроссовер

Платформу для кроссовера компания позаимствует из глобальной копилки концерна Stellantis. Он станет близким техническим родственником не только Jeep Avenger, но и таких моделей, как Peugeot 2008 и Opel Mokka. Однако даже по первому видео хорошо заметно, что и внешность, и силовая структура кузова у итальянской новинки будут собственными.



Фирменное отличие Fiat 600 от соплатформенников — дизайн, выдержанный в ретростилистике: кроссовер напоминает увеличенную версию Fiat 500. В интерьере паркетника появится крупный экран медиасистемы, сенсорный пульт климат-контроля и компактная приборная панель — прямоугольный дисплей, вписанный в округлый «козырёк». Рассчитан Fiat 600 на пятерых взрослых.



Основным драйвером продаж в Европе станет, очевидно, модификация 600e с 156-сильным электромотором. Однако на некоторых рынках, как и в случае с Jeep Avenger, новинку оснастят традиционным турбированным ДВС объёмом 1.2 литра, развивающим около 100 л. с.



Премьера вседорожника, по слухам, намечена на 4 июля — это официальный день рождения знаменитого «чинквеченто» Fiat 500.