Понты до добра не доведут. Преступление и наказание

Видео с нарушением и некорректным поведением автомобилиста было размещено в соцсетях и пабликах после чего 25-летний житель Урая на Лексусе стал местным антигероем. Нарушителя оперативно установили, наказали тремя штрафами за незаконную тонировку, отсутствие ОСАГО и нарушение требований дорожных знаков, а автомобиль досмотрели в присутствии понятых. И это еще не все.

0 Автомобилиста вызвали в Госавтоинспекцию и провели с ним профилактическую беседу. Теперь урайский бизнесмен под контролем тюменских автоинспекторов. Кроме того, в течение 10-ти дней он должен будет снять тёмную пленку со стекол своего автомобиля и продемонстрировать результат автоинспекторам, иначе - возможность получения административного ареста за невыполнение законного требования полицейских.

Видео с нарушением и некорректным поведением автомобилиста было размещено в соцсетях и пабликах после чего 25-летний житель Урая на Лексусе стал местным антигероем. Нарушителя оперативно установили, наказали тремя штрафами за незаконную тонировку, отсутствие ОСАГО и нарушение требований дорожных знаков, а автомобиль досмотрели в присутствии понятых. И это еще не все. 2023-06-07T09:47:49+03:00

Видео с нарушением и некорректным поведением автомобилиста было размещено в соцсетях и пабликах после чего 25-летний житель Урая на Лексусе стал местным антигероем. Нарушителя оперативно установили, наказали тремя штрафами за незаконную тонировку, отсутствие ОСАГО и нарушение требований дорожных знаков, а автомобиль досмотрели в присутствии понятых. И это еще не все. 2023-06-07T09:47:49+03:00

Видео с нарушением и некорректным поведением автомобилиста было размещено в соцсетях и пабликах после чего 25-летний житель Урая на Лексусе стал местным антигероем. Нарушителя оперативно установили, наказали тремя штрафами за незаконную тонировку, отсутствие ОСАГО и нарушение требований дорожных знаков, а автомобиль досмотрели в присутствии понятых. И это еще не все. 2023-06-07T09:47:49+03:00

Видео с нарушением и некорректным поведением автомобилиста было размещено в соцсетях и пабликах после чего 25-летний житель Урая на Лексусе стал местным антигероем. Нарушителя оперативно установили, наказали тремя штрафами за незаконную тонировку, отсутствие ОСАГО и нарушение требований дорожных знаков, а автомобиль досмотрели в присутствии понятых. И это еще не все. 2023-06-07T09:47:49+03:00