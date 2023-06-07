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Понты до добра не доведут. Преступление и наказание

Понты до добра не доведут. Преступление и наказание

Автор:
07 июня 2023 09:47
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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Видео с нарушением и некорректным поведением автомобилиста было размещено в соцсетях и пабликах после чего 25-летний житель Урая на Лексусе стал местным антигероем. Нарушителя оперативно установили, наказали тремя штрафами за незаконную тонировку, отсутствие ОСАГО и нарушение требований дорожных знаков, а автомобиль досмотрели в присутствии понятых. И это еще не все.

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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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12  комментариев
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48k
Элек Мек Час назад
Горный дятел.
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23k
ЦСКА 11 минут назад
Может я не в теме, но металлический браслет и смарт-часы на одном запястье носить как то неудобно....
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5k
jfk 18 минут назад
Черт е.б.аный, чтоб он на дилдаке ездил оставшуюся жизнь
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5k
Наталья 24 минуты назад
интеллектом, явно, не обезображен
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29k
Ваня 36 минут назад
на дороге гордый орел, а в конторе воробушек серливый...
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8k
Ysik 43 минуты назад
В прошлом году был случай. Едем на служебном вездеходе с объекта. И так машина огромная, груженая, да еще и лезет какой-то недоумок на старой 99 с обочины. Не пропустили, так он нас обогнал, подрезал и вылез разбираться. Ему водитель спокойно объясняет, что наша машина весит в 4 раза больше, чем его и если бы сейчас он не тормознул, то 99 превратилась бы в металлолом. Так этот горе водятел давай орать и наш бампер пинать. Бампер из стали ему то пофиг, а вот парней с заднего ряда, которые от резкой остановки проснулись, он сильно возмутил. Вышли работяги "косая сажень в плечах", один для убедительности кувалду на плечо положил. Тут же владелец 99 полез обниматься, жать всем руки и извиняться. Изменение произошло за 1 секунду. Вот зачем он так?
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15k
Элитный тигр 48 минут назад
А что япло хероя замазывают? Пусть страна знает , какие неадекваты ездят за рулем.
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11k
ron 54 минуты назад
полицейские тоже не на лексусе ездят, но тут он уже вежливый, сцука, странно )
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13k
Shtoppi Час назад
очередной горный долбодятел. мозги сильно повредил когда деревья клевал активно.
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10k
Мафусаил Час назад
Каким надо быть м удаком, чтобы так ездить и в добавок так себя вести?
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2k
Alex Час назад
Из какого зоопарка сбежала эта обезьяна?
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