Понты до добра не доведут. Преступление и наказание

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Видео с нарушением и некорректным поведением автомобилиста было размещено в соцсетях и пабликах после чего 25-летний житель Урая на Лексусе стал местным антигероем. Нарушителя оперативно установили, наказали тремя штрафами за незаконную тонировку, отсутствие ОСАГО и нарушение требований дорожных знаков, а автомобиль досмотрели в присутствии понятых. И это еще не все.
Автомобилиста вызвали в Госавтоинспекцию и провели с ним профилактическую беседу. Теперь урайский бизнесмен под контролем тюменских автоинспекторов. Кроме того, в течение 10-ти дней он должен будет снять тёмную пленку со стекол своего автомобиля и продемонстрировать результат автоинспекторам, иначе - возможность получения административного ареста за невыполнение законного требования полицейских.
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