Лекарства хотят приравнять к наркотикам с запретом управлять транспортным средством

По мнению законодателей, любые лекарственные препараты, которые создают эффект опьянения, создают угрозу для жизни и здоровья людей, поэтому комиссия предлагает внести в КоАП поправки, которые приравнивают прием некоторых лекарственных средств к употреблению водителем алкоголя и наркотиков.



Перечень лекарственных препаратов, которые попали под запрет, будет утвержден позже, но уже есть информация, что в этот список будут включены противоэпилептические препараты, снотворные, седативные средства, анестетики и т.д.



Порядок медицинского освидетельствования на состояние опьянения будет дополнен специальным разделом, который регламентирует проведение процедур, при помощи которых будет выявляться факт употребления водителем запрещенных лекарств.