Лекарства хотят приравнять к наркотикам с запретом управлять транспортным средством

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Правительственная комиссия одобрила поправки в КоАП, которые устанавливают наказание для водителей за прием лекарственных средств, которые не являются психотропными или наркотическими. Речь идёт о лекарствах, которые снижают внимание и ухудшают реакцию водителя.
По мнению законодателей, любые лекарственные препараты, которые создают эффект опьянения, создают угрозу для жизни и здоровья людей, поэтому комиссия предлагает внести в КоАП поправки, которые приравнивают прием некоторых лекарственных средств к употреблению водителем алкоголя и наркотиков.
Перечень лекарственных препаратов, которые попали под запрет, будет утвержден позже, но уже есть информация, что в этот список будут включены противоэпилептические препараты, снотворные, седативные средства, анестетики и т.д.
Порядок медицинского освидетельствования на состояние опьянения будет дополнен специальным разделом, который регламентирует проведение процедур, при помощи которых будет выявляться факт употребления водителем запрещенных лекарств.
Перечень лекарственных препаратов, которые попали под запрет, будет утвержден позже, но уже есть информация, что в этот список будут включены противоэпилептические препараты, снотворные, седативные средства, анестетики и т.д.
Порядок медицинского освидетельствования на состояние опьянения будет дополнен специальным разделом, который регламентирует проведение процедур, при помощи которых будет выявляться факт употребления водителем запрещенных лекарств.
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Метки: Автовсячина ПДД авто автомир автомобили закон лекарство машина
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