FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11234 поста • 827 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Лекарства хотят приравнять к наркотикам с запретом управлять транспортным средством

Лекарства хотят приравнять к наркотикам с запретом управлять транспортным средством

Автор:
06 июня 2023 14:33
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   лекарство   машина   
1415
1
Правительственная комиссия одобрила поправки в КоАП, которые устанавливают наказание для водителей за прием лекарственных средств, которые не являются психотропными или наркотическими. Речь идёт о лекарствах, которые снижают внимание и ухудшают реакцию водителя.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   лекарство   машина   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Алексей 2 часа назад
Вы что там проснулись только что ли? Идите корвалола выпейте и через пару дней на освидетельствование,удостверение как ветром сдулет +30 тр + штраф стояк
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
12k
Евгений 10 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
Олег 14 минут назад
будут включены противоэпилептические препараты, снотворные, седативные средства, анестетики.....а эпилептикам дают права? И идиотам, принимающим за рулём снотворное тоже не должны
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
krivsan 20 минут назад
валерьянка,если я принял????тоже?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дмитрий 48 минут назад
Мне очень интересно, как они будут теперь проверять водителей на употребление лекарств. Тест под каждый препарат или под группу препаратов делать, чтобы у ГБДД при себе целая лаборатория была?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Юрьевич 51 минуту назад
Гайцов отодвинули от сладких кормушек таких как ТО и превышение скорости. Осталась пьянка и сплошная... Видимо доход уже не тот...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
94
PQRS Юрьевич Полчаса назад
На золотые унитазы перестало хватать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
mbr 57 минут назад
Этот "закон" очередная диверсия против государства.
На безопасность дорожного движения, прежде всего, влияют ебл..аны на дорогах, а не таблетки, которые принимают эти ебл...аны.

Очередная попытка развития штрафодобывающей промышленности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
xannar 2 часа назад
Так-то почти у всех лекарств, даже у какого-нибудь элементарного спрея для горла, написано что не рекомендуется заниматься деятельностью, где требуется быстрая реакция (не помню точной формулировки), очень удивляюсь каждый раз. И кто в наше время лекарствами не пользуется?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Совранский 2 часа назад
Для начала - всю думу проверить на все! запрещенные вещества - по другому такие важные/новые законы не остановить((((
p/s остальное ж почти идеально - осталось только это!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Davy Jones 2 часа назад
По теме поста, а есть ли разница кому ведёт ему в машину бухой или обдолбанная антидепрессантами дамочка? Че жопу рвать не подумав?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

7751



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Набирающие популярность в сообществах
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Высказывание министра просвещения, открывшее портал в ад
Высказывание министра просвещения, открывшее портал в ад
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ностальгия

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересно#интересное#авто аварии#кино#подборка#история#факты#Нейросеть
#в мире#машина#Юмор#аварии#Автовсячина#США#позитив#забавно#Девушка#Еда
#автомобили#люди#животные#ДТП#дети#Прикол#познавательно#Китай#фильм#картинки
Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться