<<Люди совсем забыли о правилах дорожного движения>>

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Видео ДТП из Тюмени. Водители делают вид, что не замечают или не знают, как реагировать на регулировщика движения?
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<<Водители делают вид, что не замечают или не знают, как реагировать на регулировщика движения?>>
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ответ на загадку: "чтобы что-то забыть, это что-то нужно для начала знать".
То что работает регулировщик понятно, светофор завис на красном.
Если палка смотрит вправо ехать не имеешь права.
Если палка смотрит в рот делай правый поворот.
Если палка смотрит влево поезжай как королева.
Если мент к тебе спиной - то не рыпайся и стой"
Медленно не считается.
Виноват тут мотоциклист, инфа сотка, он налево свернул и скрылся с места ДТП