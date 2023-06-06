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Люди совсем забыли о правилах дорожного движения?

Люди совсем забыли о правилах дорожного движения?

Автор:
06 июня 2023 10:04
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   идиот   машина   регулировщик   
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Видео ДТП из Тюмени. Водители делают вид, что не замечают или не знают, как реагировать на регулировщика движения?

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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   идиот   машина   регулировщик   
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13  комментариев
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13k
Shtoppi 2 часа назад
<<Люди совсем забыли о правилах дорожного движения>>
------------
<<Водители делают вид, что не замечают или не знают, как реагировать на регулировщика движения?>>
------------
ответ на загадку: "чтобы что-то забыть, это что-то нужно для начала знать".
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2k
Геннадьич Минуту назад
Ну ладно, что кто - то регулировщика не заметил, но горит КРАСНЫЙ. Какого хрена гнать - его-то издалека видно.
То что работает регулировщик понятно, светофор завис на красном.
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25k
Михаил Сметанкин 5 минут назад
Ну я понимаю что в билетах вопросы про регулировщиков одни из самых сложных. Но в реале регулировщики не регулируют так, как в ПДД. Они тупо машут малками, буквально пальцами показывая, кому куда ехать. И даже в этом случае водители, пуская слюни, не понимают что происходит! Я вообще удивляюсь, как некоторые люди вообще на права сдали!
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6k
Станислав 19 минут назад
Два е..лана получили по заслугам.
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47k
turyst Полчаса назад
"Реакция гаишника - бесценно!" (с)
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3k
ProstoBoBka 42 минуты назад
"Палка верх устремлена – всем стоять велит она.

Если палка смотрит вправо ехать не имеешь права.

Если палка смотрит в рот делай правый поворот.

Если палка смотрит влево поезжай как королева.

Если мент к тебе спиной - то не рыпайся и стой"
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120
Kimber 51 минуту назад
Тут конечно ко всем вопросики. Во первых мента из-за знака на разделительной плоховато видно, это трасса, не успевают тупо рассмотреть, водитель серебристой и белого ленд ровера странные, увидели, притормозили аккуратно, но поехали дальше, дебилушки, водитель на серебристой машине из-за левого ряда поздно увидел и резко дал по тормозам, не оставил шанса бедной жиги вообще, жиге вообще не было видно что происходит, хотя левый ряд уже тормозил, вероятно из-за затертого стекла и солнца в лобовое вообще ему ничего не было видно. Да и сам мент, случилась авария, машины летят друг другу в жопу, а он ОТВЕРНУЛСЯ и спиной стоит к прилетающим в жопу машинам, ну не дурачок ли? самосохранение вообще отсутствует?
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10k
au3 Час назад
Но мент тоже странный: то боком то лицом поворачивается.
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8
Dom 14 au3 49 минут назад
срочно на пересдачу!
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19k
Александр Час назад
Ну если не понимаешь что означает палка вверх, так посмотри на других, которые стоят.
Виноват тут мотоциклист, инфа сотка, он налево свернул и скрылся с места ДТП
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