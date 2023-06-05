Остановка на МКАДе чуть не привела к трагедии

1571
1
2
3 июня в 17:46 на 6 километре внутренней стороны МКАД автомобиль «Жигули» заглох посреди проезжей части. Водитель вышел из машины и занялся ремонтом. В этот момент в него врезался автомобиль такси Hyundai под управлением 32-летней женщины. От удара начался пожар, а мужчина, находившийся возле машины, получил травмы.
Источник:
Ссылки по теме:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
Метки: ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили видео машина мкад
Новости партнёров
реклама
а что бы не отремонтировать машину посреди МКАД?!?!
глохла у меня 9ка на МКАДе - совершенно без проблемм на нейтралку , аварийку, плечом в оконную рамку и оталкивается до обочины , даже пассажиров выйти не просил !
больше шансов что тебя собьют в момент установки знака или даже пока будешь его доставать. Бежать там сразу надо. Уж лучше штраф получить за то что знак не достал, чем на тот свет отправиться.