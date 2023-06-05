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Остановка на МКАДе чуть не привела к трагедии

Остановка на МКАДе чуть не привела к трагедии

Автор:
05 июня 2023 11:02
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   мкад   
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3 июня в 17:46 на 6 километре внутренней стороны МКАД автомобиль «Жигули» заглох посреди проезжей части. Водитель вышел из машины и занялся ремонтом. В этот момент в него врезался автомобиль такси Hyundai под управлением 32-летней женщины. От удара начался пожар, а мужчина, находившийся возле машины, получил травмы.

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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   мкад   
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16  комментариев
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24k
Павел Плеханов 2 часа назад
Блин. Жигуленок, если у него не заклинило ходовую, в одно рыло спокойно уталкивается на обочину!
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752
Дмитрий 5 минут назад
ДЭБИЛ.... Заглох, отталкивай нах.... машину.
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1k
Misanthrop 38 минут назад
За оборванные видео необходимо лишать жизни!
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1k
Kra 47 минут назад
Страшный сон заглохнуть на МКАДе или на Третьем...
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534
Ivan Shotgun 57 минут назад
По моему, если у тебя машина остановилась посреди МКАД , можно сразу из нее выскочить, попрощаться, и бежать покупать новую. Только мкад перебежать шансов тоже мало....
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1k
SmartCat101 58 минут назад
понятно жигули могут сломаться но мозг то у водителя где?
а что бы не отремонтировать машину посреди МКАД?!?!

глохла у меня 9ка на МКАДе - совершенно без проблемм на нейтралку , аварийку, плечом в оконную рамку и оталкивается до обочины , даже пассажиров выйти не просил !
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7k
tamin 2 часа назад
И опять таксист... Конечно, он небось ехал опять с недосыпом, реакции 0. Как же они задолбали. Ну а водителю Жигулей восстановления. И может хоть так дойдет, что на скоростных магистралях надо бегом на обочину машину переставлять. А еще лучше самому сваливать на обочину. Хотя таксисты и там задавят
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16k
Совранский 2 часа назад
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8k
Tamdima 2 часа назад
Д блин, на стартере можно легко докатиться до обочины!
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