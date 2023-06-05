Остановка на МКАДе чуть не привела к трагедии

3 июня в 17:46 на 6 километре внутренней стороны МКАД автомобиль «Жигули» заглох посреди проезжей части. Водитель вышел из машины и занялся ремонтом. В этот момент в него врезался автомобиль такси Hyundai под управлением 32-летней женщины. От удара начался пожар, а мужчина, находившийся возле машины, получил травмы.

0

3 июня в 17:46 на 6 километре внутренней стороны МКАД автомобиль «Жигули» заглох посреди проезжей части. Водитель вышел из машины и занялся ремонтом. В этот момент в него врезался автомобиль такси Hyundai под управлением 32-летней женщины. От удара начался пожар, а мужчина, находившийся возле машины, получил травмы. 2023-06-05T11:02:47+03:00