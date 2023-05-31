Штраф за забытые права и полис ОСАГО могут отменить

Авторы законопроекта назвали нынешний штраф «абсурдным», так как инспектор ГИБДД может очень быстро проверить наличие либо отсутствие у водителя соответствующего удостоверения. Кроме того, с недавних пор права можно предъявлять в электронном виде, хотя ПДД по-прежнему требует от водителя иметь оригинал документа при себе.



Один из авторов законопроекта, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков отметил, что «непонятно, зачем заставлять людей носить с собой кипу документов, если мы стремимся к цифровизации».