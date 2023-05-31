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Штраф за забытые права и полис ОСАГО могут отменить

Штраф за забытые права и полис ОСАГО могут отменить

Автор:
31 мая 2023 16:09
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
993
1
На рассмотрение в правительство направлен законопроект, отменяющий наказание для водителей, забывших дома права или полис ОСАГО. КоАП предусматривает за эту провинность предупреждение либо штраф в размере 500 рублей.

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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5  комментариев
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1k
ChePaev 2 часа назад
ну так электрические же права и СТС уже давно есть в Госуслугах Авто, полис Осаго уже давно как электрический, все можно возить в телефоне, я так и делаю. Недавно остановил гаец, просит документы, «а вам какие? говорю, бумажные или электрические? - да мне все равно, говорит, лишь бы они были действительными.» Я ему электрические. и показал в телефоне, его устроило.
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383
устал я от вас 15 минут назад
И права биометрические. А то по одним правам может 20 чурок или 80 азиатов кататься..
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963
ruslan d 55 минут назад
Ну так правильно , меньше поборов будет ...
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1k
Жирный бот Час назад
ну самое забавное, что они требуют осаго в бумажном виде, хотя он оформлен электронно.. распечатка нужна) вот такая цифровизация) А скрин или сохраненный PDF - не канает) В чем логика? ) не далее как в прошедшие выходные тело в форме докопалось) Найти не мог в бардачке, предложил с телефона - неа, бумага нужна.. Нашел, дал простую распечатку черно-белую, его это устроило)
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21k
Davy Jones 2 часа назад
Давно пора приравнять электронные документы к бумажным и устранить анахронизм штраф за забытые документы. У инспектора есть планшет на него выводятся все необходимые документы. В принципе можно допилить программу так, что она считывая номер будет видеть все необходимые данные и лиц допущенных к управлению.
Но пропадёт кормушка в виде отмазки проверка документов на необоснованно остановку ТС.
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