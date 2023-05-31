Помесь Jaguar E-Type и Land Rover выставили на продажу

К счастью, ни один из владельцев E-Type не пожелал проделать вивисекцию со своей драгоценной машиной, поэтому то, что вы видите на этих фотографиях, не более чем реплика кузова британского родстера, которую водрузили на лендроверовскую лестничную раму с 3.5-литровым V8 с механической пятиступкой и системой полного привода. Причём поделившийся жизненно важными агрегатами донор 1984 года выпуска к моменту конверсии повидал немало, если судить по пробегу 200 тыс. км с лишним.



Трудно сказать, кого может заинтересовать столь странный симбиоз. Ведь как внедорожник E-Type 4×4 Monster, невзирая на доставшуюся в наследство проходимость, откровенно непрактичен, учитывая тесный кокпит E-Type. Посадка в салон неудобна, верх тканевый, интерьер более чем скромен.