Помесь Jaguar E-Type и Land Rover выставили на продажу

637
11
На интернет площадке eBay был обнаружен интересный лот - самоделка в виде внедорожной версия родстера Jaguar E-Type 1960-х годов. Владелец готов отдать автомобиль в хорошие руки всего за 19 750 фунтов стерлингов или почти 2 миллиона рублей по текущему курсу.
К счастью, ни один из владельцев E-Type не пожелал проделать вивисекцию со своей драгоценной машиной, поэтому то, что вы видите на этих фотографиях, не более чем реплика кузова британского родстера, которую водрузили на лендроверовскую лестничную раму с 3.5-литровым V8 с механической пятиступкой и системой полного привода. Причём поделившийся жизненно важными агрегатами донор 1984 года выпуска к моменту конверсии повидал немало, если судить по пробегу 200 тыс. км с лишним.
Трудно сказать, кого может заинтересовать столь странный симбиоз. Ведь как внедорожник E-Type 4×4 Monster, невзирая на доставшуюся в наследство проходимость, откровенно непрактичен, учитывая тесный кокпит E-Type. Посадка в салон неудобна, верх тканевый, интерьер более чем скромен.
Трудно сказать, кого может заинтересовать столь странный симбиоз. Ведь как внедорожник E-Type 4×4 Monster, невзирая на доставшуюся в наследство проходимость, откровенно непрактичен, учитывая тесный кокпит E-Type. Посадка в салон неудобна, верх тканевый, интерьер более чем скромен.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
Метки: Автовсячина авто автомир автомобили машина
Новости партнёров