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Помесь Jaguar E-Type и Land Rover выставили на продажу

Помесь Jaguar E-Type и Land Rover выставили на продажу

Автор:
31 мая 2023 15:49
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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На интернет площадке eBay был обнаружен интересный лот - самоделка в виде внедорожной версия родстера Jaguar E-Type 1960-х годов. Владелец готов отдать автомобиль в хорошие руки всего за 19 750 фунтов стерлингов или почти 2 миллиона рублей по текущему курсу.
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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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