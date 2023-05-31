На ровном месте устроил массовое ДТП

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Видео от 30 мая с абсолютно неуместной принципиальностью на белорусском МКАДе. Сообщается, что в результате аварии никто не пострадал.
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На месте водителя "лифана", я бы этому козлу нос сломал бы, невзирая на последствия.
- А вот я мечтаю играть в футбол.
Забью гол в свои ворота, все трибуны будут
кричать: "Питарас! Питарас!". А я так славу люблю!
Я бы поддержал обоюдку и пускай оба оплачивают ремонт другим водителям.
смысла в этой аварии не было.. Я понимаю в пробке с обочины лгбт активист лез бы, можно было на принцип пойти и стукнуть.. а тут? что выиграл рег?
87.2. при возникновении препятствия или опасности для движения, которые водитель в состоянии обнаружить, он обязан немедленно принять меры к снижению скорости движения, вплоть до остановки транспортного средства.
Рег 3 секунды видел, что дело идёт к ДТП.
Видео показывать, конечно же, не нужно было.