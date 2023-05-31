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На ровном месте устроил массовое ДТП

На ровном месте устроил массовое ДТП

Автор:
31 мая 2023 10:09
Сообщество : Аварии
Метки: Белоруссия   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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Видео от 30 мая с абсолютно неуместной принципиальностью на белорусском МКАДе. Сообщается, что в результате аварии никто не пострадал.

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Метки: Белоруссия   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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44  комментария
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28k
Levyathan 2 часа назад
Рег-конченый ублюдок. Держит конскую дистанцию, не дает перестроиться корректно перестраивающейся машине. На ровном месте создать такой замес...
На месте водителя "лифана", я бы этому козлу нос сломал бы, невзирая на последствия.
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6k
sumrаknn 16 минут назад
Почему устроил дтп? напомню анекдот.
- А вот я мечтаю играть в футбол.
Забью гол в свои ворота, все трибуны будут
кричать: "Питарас! Питарас!". А я так славу люблю!
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726
Data Tutashija Полчаса назад
Рег - конченный подонок и падаль! Таких пожизненно необходимо лишать прав.
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25k
Михаил Сметанкин Полчаса назад
Не ну понятно, что рег как бы по ПДД прав. Но блин, это явно не то место и не то время, когда надо было включать принципиальность! Хорошо что еще никто не погиб! Ведь там и мотоциклисты могли ехать!
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17
макс макс 43 минуты назад
Интересно у рега морда козлиная или ослиная?
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7k
perekrestok 50 минут назад
Понятное дело что все так или иначе перестраиваются. Но я обычно смотрю в левое зеркало чтобы убедиться что мне не помешают. Зря Лифан не посмотрел что его не хотят пускать. А таких как Рег много на дорогах. Многие при этом еще и ускоряются чтобы калитку закрыть. Получается что Лифан начал маневр в принципе почти безопасный, а рег попытался помешать. Оба идиоты.
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22k
sanchesS80 53 минуты назад
Думаю в белорусских ПДД есть аналог нашего пункта пдд 10.1. "При обнаружении опасности принять меры к снижению скорости и так далее..."
Я бы поддержал обоюдку и пускай оба оплачивают ремонт другим водителям.
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10k
Алексей 55 минут назад
Рег амбициозный мудак
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2k
Сергей 59 минут назад
Автор мудила.
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15k
Элитный тигр Час назад
Регик реальное ЧМО
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57k
alertol Час назад
Сам заснял доказуху на себя на "покушение на убийство". Я это вижу только так.
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53k
dima423 Час назад
Рег тварь конечно редкостная)
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1k
Жирный бот 2 часа назад
Есть негласное правило 3Д (дай дураку дорогу)
смысла в этой аварии не было.. Я понимаю в пробке с обочины лгбт активист лез бы, можно было на принцип пойти и стукнуть.. а тут? что выиграл рег?
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33k
Fat Lynx 2 часа назад
Один тупой, второй урод.
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16k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
А я чет не понял, а причем тут абсолютна не уместная принципиальность? Афтар, ты себе ник выбрал по призванию или по обочине? Почему он должен уступать дорогу какому-то охеревшему в край долпаепу?
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1k
Провокатор 2 часа назад
ПДД РБ
87.2. при возникновении препятствия или опасности для движения, которые водитель в состоянии обнаружить, он обязан немедленно принять меры к снижению скорости движения, вплоть до остановки транспортного средства.
Рег 3 секунды видел, что дело идёт к ДТП.
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1k
JulZh 2 часа назад
Рег долпоиоп! Точка.
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301
Юрий Алматы Доктор Джонс Час назад
Любой адекватный водитель пропустил бы. С самого начала видео лифан чуть впереди по правой полосе ехал, дистанция позволяла безопасно перестроиться, тем более лифан заранее включил поворотник, перестраивался плавно.
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7k
Roman 2 часа назад
Прелесть!
Видео показывать, конечно же, не нужно было.
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