Кто будет платить за эти повреждения и как добиться справедливости?

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В Уфе из-за непогоды пострадали 2 человека и повреждено 15 автомобилей. На один из автомобилей с крыши дома упал вентиляционный канал. Видео с происшествием попало в объектив камеры уличного наблюдения.
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Метки: ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили видео машина
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