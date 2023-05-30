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Кто будет платить за эти повреждения и как добиться справедливости?

Кто будет платить за эти повреждения и как добиться справедливости?

Автор:
30 мая 2023 08:59
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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В Уфе из-за непогоды пострадали 2 человека и повреждено 15 автомобилей. На один из автомобилей с крыши дома упал вентиляционный канал. Видео с происшествием попало в объектив камеры уличного наблюдения.

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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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5  комментариев
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59k
pynh 52 минуты назад
а никак, ураганный ветер это форс-мажор
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64k
doker 14 минут назад
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