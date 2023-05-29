Родители не уследили за ребёнком

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В Волгограде во дворе жилого дома ребёнок на самокате попал под колёса автомобиля. Отец ребёнка отправил водителя в нокаут, да так, что у водителя диагностировали кровоизлияние в мозг и потерю памяти.
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Сам однажды,ехав на ВЕЛИКЕ,в ухо ребёнку попал..Рука на крипсе лежала,не рулём.Ребенок между машин проскочил и под меня на самокате.Я просто успел чуть отклонится и всё..Малец цел,напугался только..А я там постоянно на авто домой еду...Вот тогда то и ДОШЛО до меня,что мог его просто переехать!Авто высокое,если между машин ребёнок выскочит,я могу его просто не заметить!!!Если прямо под бампер.
Делайте выводы граждане РОДИТЕЛИ!!!ДОРОГА ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
2. Посмотрел его тормозной путь(примерно метров 6-8, длина машины плюс пару метров дальше), по формуле около 40 км в час. Чуть меньше. Если это двор, можно было бы и помедленнее.
3. Родители дебилы. Не научили ребенка не выезжать на самокате.
4. Отец дебил. За что ударил водителя не понятно.
Итог-детей надо учить постоянно и много. И даже научив, он все равно может сигануть. Охрененно плохое стечение обстоятельств. Во всей ситуации минус отцу за удар
Даже если бы авто ехало со скоростью 5 км/ч, всё равно малой под колёса бы влетел или в бок врезался.