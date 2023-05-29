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Родители не уследили за ребёнком

Родители не уследили за ребёнком

Автор:
29 мая 2023 08:40
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   пешехода сбили   самокат   
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В Волгограде во дворе жилого дома ребёнок на самокате попал под колёса автомобиля. Отец ребёнка отправил водителя в нокаут, да так, что у водителя диагностировали кровоизлияние в мозг и потерю памяти.

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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   пешехода сбили   самокат   
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14  комментариев
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9k
au3 49 минут назад
Отец дебил - сын тоже.
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2k
crownanniversury 2 минуты назад
Отец года!Водитель тоже конечно не катился..Вот и встретились.
Сам однажды,ехав на ВЕЛИКЕ,в ухо ребёнку попал..Рука на крипсе лежала,не рулём.Ребенок между машин проскочил и под меня на самокате.Я просто успел чуть отклонится и всё..Малец цел,напугался только..А я там постоянно на авто домой еду...Вот тогда то и ДОШЛО до меня,что мог его просто переехать!Авто высокое,если между машин ребёнок выскочит,я могу его просто не заметить!!!Если прямо под бампер.
Делайте выводы граждане РОДИТЕЛИ!!!ДОРОГА ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
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15
qwertykey 3 минуты назад
Рывком поднимать с асфальта сбитого человека- верх идиотизма. Так можно совсем добить пострадавшего
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16k
Совранский 14 минут назад
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5k
Старичок 16 минут назад
отец будет наблюдать за восстановлением здоровья ребенка из за решётки. да ещё и водителю будет оплачивать реабилитацию. а надо было всего лишь научить ребенка спешиваться с самоката перед переходом. и не важно где переход находится, во дворе или на проезжей дороге.
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7k
klop Полчаса назад
Во дворах движение не больше 20 км/ч, а водила даже по видео видно, больше положенного ехал вот и результат.
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6k
sumrаknn Полчаса назад
Для тех кто хотел сказать - мол папаша виноват, ребенок виноват, над быть внимательным, куда на дорогу то? Я вам объясню. Это не дорога, это не место для машин, это место для детей, это жилая зона, обозначенная знаками. И машинам всего лишь разрешили мееееееедленно, не быстрее 20км/ч аккуратно въехать для парковки, даже бибикать нельзя без дела. и быть аккуратным - это обезопаситься от мудаков летающих по жилой зоне. а обязанность водителей быть готовым ко всему - ведь это жилая зона. это место для мам, детей, слепых дедушек и медленных бабушек. папаша молодец, сдержался, всего разок дал, другой бы забил бы в качестве урока. ПыСы. Я езжу по дворам исключительно с ногой на тормозе и в данной ситуации наезда бы не совершил. этот водила лелит и ему пожуй. ПыПыСы детей конечно надо воспитывать и объяснять, что мутаков полно и от мутаков держаться подальше.
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7k
tamin Полчаса назад
1. Шансов увернуться у водителя не было.
2. Посмотрел его тормозной путь(примерно метров 6-8, длина машины плюс пару метров дальше), по формуле около 40 км в час. Чуть меньше. Если это двор, можно было бы и помедленнее.
3. Родители дебилы. Не научили ребенка не выезжать на самокате.
4. Отец дебил. За что ударил водителя не понятно.
Итог-детей надо учить постоянно и много. И даже научив, он все равно может сигануть. Охрененно плохое стечение обстоятельств. Во всей ситуации минус отцу за удар
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9k
hairov 38 минут назад
На прошлой неделе уже все обсудили это видео.
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2k
Alex 44 минуты назад
Вот придурок, схватил ребенка, а может у него травмы.
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46
Sergio 45 минут назад
в этом виновны только родители
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